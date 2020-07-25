25.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Крымских татар лишают пахлавы и чебуреков – МИД Украины


В Киеве призывают международных партнеров Украины не считаться с потенциальными экономическими потерями и еще более ужесточить крымский пакет антироссийских санкций.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-издание «Зеркало недели», высказывает бывшая пропагандистка «Радио Свобода» и промеджлисовского телеканала ATR, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Она говорит, что первое лето после выхода Крыма из состава Украины она провела на полуострове.

«На пляже в Алуште наблюдала ситуацию, которая дала глубокое осознание, во что именно Россия превратила мой родной Крым. Женщина молча проносила блюдо с крымскотатарской пахлавой. К ней подбежал мальчик лет восьми и спросил, что она такое вкусное продает. «А это, мальчик, хворост в меду», – ответила женщина. В тот момент я не нашла ни единого слова для комментария и потом пересказала всем своим родственникам эту возмутительную историю», – пишет Джапарова.

Утверждает, что в советские времена похожая история произошла и с ее родителями.

«Отец рассказал, что когда они с мамой в конце 80-х годов прошлого века искали дом, чтобы переехать в Крым из мест депортации, то начали поиски с Бахчисарая. Их там тоже угощали «южнорусскими пирожками». Это оказались чебуреки. Почти», – рассказывает автор статьи.


Чиновница считает, что нужно усилить санкции против России.

«Возможность государства-оккупанта пользоваться общими благами цивилизации – передовыми технологиями, международными финансовыми инструментами, участием в международном разделении труда – следует больше ограничить. Как и его возможность влиять на энергетическую безопасность Европы и пользоваться своей особой ролью в этой сфере для наращивания военных мышц.

Крымские пакеты санкций должны выйти за пределы изоляции оккупационной администрации полуострова и активнее переключиться на собственно государство-оккупанта и его возможности», – считает замминистра.

При этом она признает, что санкции стоят дорого даже для того, кто их вводит.

«Да, Россия может ввести меры в ответ. И она это делает, не считаясь с их ценой для собственного народа. Однако война, которая продолжается в Европе, разбалансированная система международной безопасности, неспособная обеспечивать международный правопорядок, стоят значительно дороже», – резюмирует Джапарова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Джапарова обиделась на американское СМИ из за Крыма

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