Крымско-татарская писательница, троллившая Порошенко, снялась в эротической фотосессии

31.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Крымско-татарская писательница Диана Кади, ранее издавшая книгу-манифест о поддержке Владимира Путина, а также проводившая пикет посольства Украины для поздравления Петра Порошенко с Днем контрацептива, опубликовала эротические снимки в своем блоге.

Кади снялась в нижнем белье у шахматной доски, подписав фото: «О судьбе Мадуро думаю». При этом писательница уточнила, то «старается не переходить грань», а замужество ее не интересует.

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