31.01.2019, Москва, Михаил Рябов
Крымско-татарская писательница, троллившая Порошенко, снялась в эротической фотосессии
Крымско-татарская писательница Диана Кади, ранее издавшая книгу-манифест о поддержке Владимира Путина, а также проводившая пикет посольства Украины для поздравления Петра Порошенко с Днем контрацептива, опубликовала эротические снимки в своем блоге.
Кади снялась в нижнем белье у шахматной доски, подписав фото: «О судьбе Мадуро думаю». При этом писательница уточнила, то «старается не переходить грань», а замужество ее не интересует.
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Метки: Диана Кади
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15:25 31 январяУкраинский боевой ветеринар объявил Зеленскому войну
15:05 31 январяКрымско-татарская писательница, троллившая Порошенко, снялась в эротической фотосессии
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9:55 31 январяВидные защитники ДНР Ходаковский и Басурин устроили публичные разборки
9:15 31 январяНастало время готовить списки прихвостней Порошенко
8:59 31 январяТомособесие неожиданно ударило по Порошенко
8:52 31 январяПлан Порошенко проваливается: Никто не признаёт новую «церковь»
8:40 31 январяВыборы на Украине пошли по непредсказуемому сценарию
8:34 31 январяНе исключено худшее: Капитан «Норда» может быть убит
8:27 31 январяВладелец «Норда» рассказал о последних известных действиях капитана
0:09 31 январяПравосек-меджлисовец рассказал о крымско-украинской повстанческой армии
23:38 30 январяВ Киеве хотят бить ракетами «вглубь территории России»
22:58 30 январяКредиторы потеряли веру в возрождение украинской экономики
22:36 30 января«Киев совершил ключевую ошибку, недооценив профессионализм русских на суше и на море»
21:28 30 январяУкраине предрекают новый раскол из-за победы президента меньшинства
21:15 30 январяТимошенко променяла своих депутатов на Ахметова
20:24 30 январяПочему на Украине невозможен пророссийский президент
20:08 30 январяДонбасским учителям угрожают профнепригодностью за отказ голосовать за Порошенко
19:43 30 январяВ Киеве планируют открыть посольство Московии
19:25 30 января«Воины света» избили и ограбили девушку на Луганщине
19:21 30 январяБорьба между Порошенко и Тимошенко может привести к гражданской войне
19:07 30 январяУкраинский кандидат без штанов обещает позволить Путину сохранить лицо
18:56 30 январяВ Киеве признали, что Порошенко идет по пути Гитлера
18:46 30 январяРФ отказалась от своих граждан – Геращенко
18:29 30 январяВ Белоруссии уверяют, что языковых квот на ТВ не будет
18:04 30 январяВ Москве хотят мотивировать юго-восток Украины на борьбу против Киева
17:51 30 январяНа Украине разработали способ «отсева» предателей
17:47 30 январяЗеленского объявили исполнителем заданий Путина
17:13 30 январяЗамкомбрига ВСУ придумал фейковую победу, чтобы «подсидеть» своего начальника
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16:39 31 январяВ Киеве плачутся, что РФ стратегически переигрывает Запад и Украину
16:28 31 январяМосква и Питер массово вкладываются в крымскую недвижимость
15:51 31 январяПравительство Севастополя тянет вниз рейтинг «Единой России»
15:39 31 январяВ Киеве сообщили, что Лукашенко потерял контроль над страной
15:05 31 январяКрымско-татарская писательница, троллившая Порошенко, снялась в эротической фотосессии
14:26 31 январяПротивник задумал план оккупации по боснийскому сценарию
13:35 31 январяВ Москве подтвердили страхи Порошенко
13:12 31 январяУкраинцы впервые занервничали: Россия может не признать выборы
13:04 31 январяРоссия открыла лазейку через Украину в помощь Додону
11:58 31 январяШпионы США что-то вынюхивают у Крыма
11:28 31 январяВсё как у Януковича: В Белоруссии может появиться свой Тягнибок
10:36 31 январяВолкер очнулся и снова наглеет. Грызлов в ответ называет ЛДНР Украиной
10:17 31 январяУкраинский министр отметился новой русофобской выходкой
10:08 31 январяАрмию ДНР пополнят 100 тысяч добровольцев из России
9:33 31 январяКитай против США: Huawei в объятиях Анаконды
8:34 31 январяНе исключено худшее: Капитан «Норда» может быть убит
8:27 31 январяВладелец «Норда» рассказал о последних известных действиях капитана
23:38 30 январяВ Киеве хотят бить ракетами «вглубь территории России»
22:36 30 января«Киев совершил ключевую ошибку, недооценив профессионализм русских на суше и на море»
21:57 30 января«Донбасс стремится в Украину, референдум в Крыму – показуха» – Хербсту из США виднее
20:56 30 января«Единая Россия» дала губернатору Севастополя урок хороших манер, а он обиделся
20:24 30 январяПочему на Украине невозможен пророссийский президент
19:43 30 январяВ Киеве планируют открыть посольство Московии
19:07 30 январяУкраинский кандидат без штанов обещает позволить Путину сохранить лицо
18:46 30 январяРФ отказалась от своих граждан – Геращенко
18:29 30 январяВ Белоруссии уверяют, что языковых квот на ТВ не будет
18:04 30 январяВ Москве хотят мотивировать юго-восток Украины на борьбу против Киева
17:47 30 январяЗеленского объявили исполнителем заданий Путина
17:33 30 январяРоссия готовится к добыче «трудной нефти»
16:15 30 январяКазахстан постепенно дрейфует от России в сторону национализма
15:28 30 январяВ Москве объяснили, почему сделана ставка на Пушилина, а не Ходаковского
13:51 30 январяНазваны две версии исчезновения капитана «Норда»
13:44 30 январяНАТО испытывает ВКС России
13:35 30 январяУ границ Украины появляется еще один очаг сопротивления экспансии Запада
13:10 30 январяРоссийским сенаторам предложили почтить память союзников Гитлера
12:40 30 январяМатвиенко требует разобраться с издевательствами «Сбербанка» над крымчанами
12:32 30 январяСенаторы думают, как убрать с этикеток карту России без Крыма
12:10 30 январяУкраина готовит окончательный разгром филиалов российских банков
11:43 30 январяУкраинская ГТС послужит хитрому плану Путина
11:02 30 январяНе моё – не жалко: Чиновники в Крыму бездарно тратят деньги, выделяемые Россией
10:53 30 январяЗдравствуй, НАТО: Авиация Черноморского флота начинает учения в Крыму
10:30 30 январяВ Симферополе сорвалась пресс-конференция борцов за российский Крым
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8:57 30 январяВ Севастополе продолжается грустная эпопея с парком Победы
23:51 29 январяВ Киеве объявили, что Япония заняла предательскую позицию по отношению к Украине
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20:12 29 январяМИД России сообщил, когда будет писать «В Украине»
19:16 29 январяРоль американцев в майданах сильно преувеличена – российский либерал
17:22 29 январяВ Москве при участии киевского журналиста прошла акция в поддержку украинских провокаторов
16:38 29 январяПорошенко неожиданно заговорил о мире с Россией
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