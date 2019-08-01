Крымское разгильдяйство: Туристы по дороге на Тарханкут утопают в пыли

01.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Расположенный рядом со знаменитым мысом Тарханкут в Крыму поселок Оленевка встречает туристов дорогой, состояние которой напоминает последствия авиаударов.

Об этом в своем блоге пишет редактор крымского выпуска «Российской газеты» Илья Изотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще в прошлом году арендатор поселкового пляжа привел его в идеальное состояние, и сейчас он действительно образцовый. Зонтики, дорожки, раздевалки, душ и краны для мытья ног, вся необходимая инфраструктура для перекусов и обучения серфингу…

Но сейчас речь не об этом пляже, а той самой ложке дегтя, которая травит всю бочку меда. Чтобы добраться до пляжа, надо проехать вдоль всей центральной улицы поселка. И вот тут самое интересное.

По рассказам местных жителей, весной 2019 подрядчик, которому поручили ее капремонт, отфрезеровал разрушенный со времен Украины асфальт, снял тротуарную плитку, раскопал все вдоль и поперек. Всё. На этом работа кончилась.

И сегодня улица просто тонет в пылище. Она налипает на туристов, которые освежившиеся идут в номера с моря, оседает на расположившиеся вдоль дороги сувенирные и фруктовые лавки», – пишет Изотов.

Он напоминает, что совсем недавно в поселке открыли новый кемпинг «Olenevka Village», в мероприятии принимали участие крымские чиновники, но до места их специально везли по другому маршруту: «Говорят, что когда весной высокие чиновники ехали открывать «Вилидж» возле Тарханкутского маяка, их провезли в кемпинг по другой, объездной, дороге – гладкой грунтовке. Ну, видимо, чтоб пыли не наглотались».

В комментариях под сообщением Изотова его коллега Анна Кириенко отмечает, что разбитая дорога проходит рядом с недвижимостью крымского вице-премьера Дмитрия Полонского: «Так мимо коттеджа самого Полонского проходит это непотребство, и ведь терпит же?».