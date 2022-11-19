Крыму угрожают двойным ударом и отсечением от Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской армия может огнем артиллерии заставить отступить ВС РФ на 15 – 20 километров от левого берега Днепра, после чего появятся благоприятные условия для наступления по направлению Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил военный эксперт, в прошлом полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, который считает, что Крым для ВСУ будет легче захватить, чем Донбасс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На сегодняшний день Крым уже полуостров, это уже не проходной двор. Потому что железнодорожная часть Крымского моста не работает, а автомобильная часть не пропускает грузовой транспорт. А паромами много не навозишься. И концентрация войск РФ в Крыму сегодня минимальна. Мы знаем, что в херсонских степях очень тяжело держать оборону. И если мы сегодня наносим огневое поражение и получаем уже такие данные, что основные силы РФ отходят от Днепра на 15−20 км, то это вполне может способствовать тому, что мы можем нанести удар, как минимум, из двух направлений — от Запорожья и от Херсона. И таким образом мы выходим на перешеек. Тогда Крым анклав», – прогнозирует Жданов.

У него поинтересовались, как поскорее лишить русских сухопутного коридора из Донбасса в Крым.

«Если мы двойной удар наносим, если такое решение будет принято, то будут все шансы сделать плацдарм на левом берегу, ближе к перешейку. И дальше двигаться на Бердянск и Мариуполь, вдоль Азовского побережья. Возможно, с заходом в Крым. Потому что плотность российских войск на Черноморском и Азовском побережьях морей Украины очень незначительна», – ответил Жданов.

Кроме того, издание задало вопрос, нужны ли Украине американские ракеты ATACMS, чтобы попадать по целям в Крыму.

«Нам ATACMS нужен очень. Будь у нас ракеты с дальностью до 300 км, мы могли бы разрушить все логистические цепочки, которые есть из РФ — все железнодорожные, все автомобильные переходы. И фактически лишить Россию [логистики], чтобы они на подводах возили по грунтовым дорогам. Тогда бы российская логистика дала бы сбой. Не доставая до государственной границы, из-за отсутствия этих ракет мы вынуждены наносить поражение российской логистике лишь в ближайшей глубине — максимально на 50−60 км, не более. Кстати, и Крым тоже мы покрывали бы почти полностью этими ракетами», – резюмировал Жданов.

Отметим, что еще несколько месяцев назад такого рода прогнозы казались пропагандисткой трескотней, но сегодня ситуация на фронте складывается явно не в пользу ВС РФ. Украинская армия захватила стратегическую инициативу, а российские войска практически везде (за исключением нескольких участков в Донбассе) перешли в оборону.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Крыму начали рыть окопы и готовиться к отражению наступления ВСУ.