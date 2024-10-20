Крысиные бега – как ЦРУ использовало бывших нацистов

От финансирования Гитлера до тренировок украинских националистов – коллективный Запад на всех фронтах пытался противостоять России. Осознав невозможность победы нашей Родины на военных фронтах руками диктатора, ЦРУ вербовало его бывших последователей, чтобы они продолжали его дело в разных уголках планеты.

«ПолитНавигатор» продолжает публикацию расследования послевоенных связей пособников Гитлера со спецслужбами Запада – материалы подготовил Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

…В прошлых материалах я уже рассказывал о роли ЦРУ в поддержке украинского национализма, сегодня же мы детальнее посмотрим на то, как даже после смерти Гитлера западные правительства использовали нацистов в своих целях борьбы против Советского Союза.

Клаус Барби – один из самых результативных гитлеровских палачей. Когда ему было всего 29 лет, он был назначен главой Гестапо в городе Лион, Франция с единственной целью – искоренение французского Сопротивления. Особенно помог тот факт, что сам Барби был частично французского происхождения, и его семья была изгнана из Саарского региона во время французской правления после Первой Мировой Войны. Уже в 1935 году Клаус Барби вступил в НСДАП в качестве сотрудника внутренней безопасности, и быстро поднимался по «карьерной лестнице», зарекомендовав себя как безжалостного и жестокого убийцу.

О работе Барби на Гестапо во Франции осталось множество свидетельств. Десятки и сотни людей, заподозренных в сотрудничестве с Сопротивлением по его приказу были запытаны до смерти. Барби быстро завоевал себе прозвище «Лионский мясник».

Личной дело Клауса Барби от апреля 1940 года, архив ЦРУ.

Конечно, по всем законам логики, Барби должен был предстать перед судом по окончанию войны. Однако, ему повезло намного больше, чем другим: при сотрудничестве ЦРУ, Клаус смог под поддельными документами на имя Клауса Альтманна сбежать из Германии. Таланты Барби были высоко оценены американской разведкой – в 1947 году Холодная война начинала набирать обороты, и им нужен был человек с опытом борьбы с партизанами для противодействия Советскому Союзу в Латинской Америке.

«В 1951 году, из-за французских и немецких попыток арестовать вышеупомянутого субъекта, 66-й отделение CIC переселило его в Южную Америку. В Южной Америке он был зарегистрирован под именем Клауса АЛЬТМАННА, и был перевезен в Южную Америку через Австрию и Италию в Боливию»

Особенно им заинтересовался полковник Роберт Тейлор из Корпуса контрразведки США (CIC): Барби был описан в досье Тейлора как «честный, интеллектуальный, абсолютно бесстрашный. Убежденный анти-коммунист и последовательный нацист, верящий, что нацистское правительство предало его идеалы». Вербовка Барби проходила в условиях строжайшей секретности – внутри США только ЦРУ знали о его работе на американскую разведку.

«Последние обвинения в работе Клауса Барби на правительство США после Второй Мировой Войны вызывают у нас определенные опасения. Конечно, мы допускаем, что такие отношения имели место пару десятилетий назад. Министерство юстиции США обязуется провести расследование в отношении существования каких-либо доказательств подобной работы между Клаусом Барби и правительством США»

По приказу ЦРУ Барби под личиной Альтманна поступил на службу генерала Рене Баррьентоса Ортуньо, боливийского каудильо. На службе боливийского правительства Барби провёл практически 20 лет, с 1964 по 1982, и за это время успел обустроить внутреннюю безопасность в стране по единственному знакомому ему примеру – по примеру Гестапо. Пытки, незаконные аресты, репрессии политических противников диктатуры: очевидно, всё это было попыткой Барби возродить те драконовские порядки, которые он организовал в своё время во Франции. По свидетельствам очевидцев, организованные Барби карательные отряды состояли не только из боливийцев, но и из немцев, итальянцев и французов – очевидно, таких же верных псов нацистского режима, которым удалось уйти от преследования после конца Второй Мировой Войны.

Выдержка из документов Госдепа США с 1972 года по 1983 с запросами отчётов от Клауса Барби касательно его работы в Латинской Америке.

Франция не забыла преступлений Барби – с 1973 года они отправляли Боливии запросы об экстрадиции Барби, который к этому моменту был уже двадцать лет как заочно приговорен к смертной казни. Наказание настигло Барби только в 1983, когда в Боливии установилось по-настоящему демократическое правительство, а не про-западные американские марионетки. Смертной казни Клаус не дождался — она была отменена к моменту его экстрадиции, и он был приговорен к пожизненному заключению.

Конечно, стоит задаться хорошим вопросом, как и с чьей помощью Барби сумел так легко избежать преследования, получить поддельные документы и спокойно сбежать в Латинскую Америку.

Примеры документов, выданных бывшим нацистам для побега в Латинскую Америку.

Пока на фронтах Латинской Америки США руками Клауса Барби и других беглых нацистов боролись с растущим влиянием Советского Союза, по другую сторону Атлантического океана совсем другой беглый нацист помогал западному правительству бороться с коммунизмом уже на земле Европы.

Райнхард Гелен – потомственный прусский военный, ревностный немецкий патриот. Если Клауса Барби можно сравнить с цепным псом для затравливания дичи, то Гелен больше похож на змея или сорокопута: не настолько яростный, но много более хитроумный, и не менее жестокий. Прагматичный Гелен, занимавшийся разведкой на стороны Германии с 1930-х, уже к 1942 верно рассудил, что гитлеровскому режиму победить не суждено.

Однако, будучи последовательным антикоммунистом, просто так сдаваться он не собирался. Он начал заниматься сбором информации о Советском Союзе, а к концу войны вместе со своими соратниками успел перебраться в западную зону оккупации и сдаться западному правительству.

«После встречи с Геленом в Вашингтоне в 1946, на высшем уровне было принято решение позволить Гелену переформировать своё подразделение и задействовать его в работе против Советского Союза в Восточной Европе» – архив ЦРУ.

Быть осужденным за свои преступления Гелену также было не суждено, но совсем по другой причине – рассудительный Райнхард договорился обменять собранную им информацию на относительную свободу и отсутствие судебного преследования. Данные оказались для США настолько ценными, что уже к 1946 он получил средства на создание Gehlen Org, «Организации Гелена», агентурной сети, охватывавшей всю Европу. Действуя относительно независимо до 1949 года, они позже были официально поглощены ЦРУ. Впрочем, независимости Организация не лишилась, а фактически превратилась в отдельный департамент ЦРУ.

«Её нам даже не хотелось трогать. Дело даже не в морали или этике, дело в банальной безопасности» – так описывал ситуацию глава немецкого направления ЦРУ Питер Шиль.

«Американо-германские отношения продолжаются под патронажем президента США. Логистическая и финансовая помощь немцам осуществляется из средств

американского бюджета. На оперативном уровне немцам предоставлена свобода. Пока что нет свидетельств, что работа немцев неудовлетворительна» – архив ЦРУ, 1948 год.

Существование Организации помогало ЦРУ в реализации операции RUSTY – комплекса мер по противодействию распространения коммунизма в Западной Европе. Сеть Гелена занималась не только шпионажем в пользу США, но и участвовала в организации «крысиных троп», через которые бывшие нацисты уходили от преследования в Латинскую Америку. Организация Гелена помогла сбежать более чем 5000 нацистов.

«Немецкие агенты операции RUSTY при вербовке потенциальных рекрутов обеспечены документами, подтверждающими их работу на американскую разведку.

Эти документы существуют не только для вербовки, но и для подтверждения своего социального статуса при работе на территории ФРГ» – архив операции RUSTY, 1949 год.

Успех Гелена продолжался относительно долго – на основе его Организации был создан Бундеснахрихтдинст, Федеральная Служба Разведки (БНД), фактически отделение ЦРУ на территории Западной Германии. За 13 лет активной работы под предводительством Гелена БНД сумела поставить себя на один уровень со Штази, являясь единственной разведкой, способной на тот момент достойно с ними конкурировать. В 1968, однако, Гелен был отстранен от работы в БНД – оказалось, что всё это время против них велась агентурная работа не хуже их собственной. Организация Гелена полнилась двойными агентами, работавшими на КГБ, многие из них вошли в состав Организации еще во время Второй Мировой Войны.

Смерть самого Гелена, «короля шпионажа», была лишена любого официоза. Конечно, ему повезло немного больше – ЦРУ успешно стёрли большинство упоминаний о работе Гелена на НСДАП, представляя его как «истинного патриота и офицера Вермахта, партийного по обстоятельствам, но не по принципам», поэтому каких бы то ни было судебных преследований Гелену удалось избежать. После отставки Райнхард написал свои мемуары, выпущенные в 1977, и тихо отошёл в мир иной в 1979, так и не понеся никакого наказания.

И это – только два примера из всей массы нацистских преступников. В НАТО после Второй мировой войны их перешли сотни, и даже тысячи, например:

Адольф Хойзингер:

— Начальник оперативного отдела генштаба сухопутных войск Вермахта;

— В 1961–1964 председатель военного комитета НАТО.

Ганс Шпайдель:

— Начштаба группы армий «В» у Роммеля;

— В 1957-1963 командующий НАТО в Цент.Европе.

Иоганн Штейнхоф:

— Ас Люфтваффе на Восточном фронте;

— В 1971-1974 председатель военного комитета НАТО.

Иоганн фон Клеймансег:

— Генштабист в верховном командовании Вермахта;

— В 1967-1968 командующий НАТО в Цент.Европе.

Эрнст Фербер:

— Инспектор верховного командования Вермахта;

— В 1973-1975 командующий НАТО в Цент.Европе.

Карл Шнель:

— Генштабист в танковом корпусе Вермахта;

— В 1975-1977 командующий НАТО в Цент.Европе.

Франц-Йозеф Шульце:

— Офицер Люфтваффе, кавалер Рыцарского креста;

— В 1977-1979 командующий НАТО в Цент.Европе.

Фердинанд фон Зенгер унд Эттерлин:

— Адъютант при верховном командовании Вермахта;

— В 1979-1983 командующий НАТО в Цент.Европе.

Для Америки уже не впервой воевать против нас чужими руками. После того, как в 1930-х они вскормили своим финансированием Гитлера, и после того, как их план столкнуть его лбами с Советским Союзом, они продолжали использовать нацистских палачей в своих кровавых целях. Более того, они избежали наказания за свои преступления против русских и европейцев. Наша цель – раскрыть миру глаза на правду о том, как коллективный Запад всю свою историю воевал против нас.