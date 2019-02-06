06.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Переименование Кировоградской области в Кропивницкую не противоречит Конституции Украины.

Такое решение было принято Конституционным судом Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституционный суд пришел к выводу: признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (по поводу переименования Кировоградской области), в котором предложено: в части второй статьи 133 Конституции Украины слово «Кировоградская» заменить словом «Кропивницкая»», – говорится в тексте решения.

При этом в Конституционном суде до сих пор так и не дали своего заключения на предмет соответствия Конституции декоммунизационного закона.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что 17 июля 2016 года Верховная рада переименовала город Кировоград в «Кропивницкий».

А 20 ноября 2018 года депутаты украинского парламента в рамках декоммунизации приняли постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий район.

Примечательно, что большинство жителей Кировограда выступали против переименования своего города в Кропивницкий и хотели оставить советское название, чем шокировали проукраинский актив города.