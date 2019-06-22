КСУ принял крайне неприятное для Парубия и Порошенко решение

22.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение Конституционного суда Украины, признавшего законным указ президента Зеленского о роспуске парламента, несет угрозу для топ-чиновников прежней власти

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В статье отмечается, что месяц назад в Государственное бюро расследований поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное экс-судьей КСУ, депутатом ВР Василием Нимченко и его коллегой по парламенту Нестором Шуфричем.

«В нем [в обращении] парламентарии, связанные с Медведчуком, утверждают: экс-президент Порошенко, спикер Парубий и премьер Гройсман «действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (…) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм…».. По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением», – сообщает издание.

Депутаты считают, что в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, что является прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением. Они также просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

«Допросы уже начались… Документ был направлен в бюро еще до вынесения решения КС. Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции», – пишет еженедельник.

Напомним, что свое решение о роспуске Рады Зеленский обосновывал как раз отсутствием коалиции в парламенте.

Как сообщал «ПолитНавигатор», КСУ признал конституционным указ президента Зеленского о досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.