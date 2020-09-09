Кто кого перетроллит: Додик приветствовал обсуждение БиГ признания Косово

09.09.2020, Белград, Алексей Топоров

После того как хорватский член Президиума БиГ Желько Комшич пригрозил вынести на обсуждение вопрос о признании Косово, лидер боснийских сербов Милорад Додик неожиданно приветствовал этот шаг.

По мнению сербского члена Президиума Биг, после того, как Республика Сербская проголосует против, этот вопрос можно будет закрыть раз и навсегда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Номинально считающийся представителем хорватов в Президиуме БиГ (благодаря несовершенству избирательной системы Федерации (бошнякско-хорватской), а на деле не признаваемый боснийскими хорватами верный союзник властей Сараево и бошнякской элиты) Желько Комшич предложил обсудить вопрос независимости Косово.

Желько Комшич

На этот шаг он пошел после того, как сербский член Президиума БиГ Милорад Додик после сербо-косовских переговоров в Вашингтоне выступил с инициативой обсудить перенос боснийского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Сделал это лидер боснийских сербов из желания уколоть бошнякские власти Сараево, которые, с одной стороны позиционируют себя, как верные союзники США, а с другой – как исторические друзья Турции и часть мусульманского мира.

В ответ Милорад Додик сказал, что Желько Комшич сделал хорошее дело, что инициировал созыв заседания Президиума БиГ для рассмотрения признания Косово, потому что благодаря этому вопрос будет окончательно решен. И этому будет предшествовать обсуждение его Народной скупщиной Республики Сербской – второго энтитета страны.

Милорад Додик

«Я не вижу проблемы в обсуждении признания Косово в повестке дня. Проголосуем против… БиГ не принимала решения ни о признании, ни о непризнании. И появляется хорошая возможность принять решение. Хочу поблагодарить Комшича за эту инициативу. С моей стороны было бы неуместно выступать с ней, а потом голосовать против», – подколол оппонента лидер боснийских сербов.