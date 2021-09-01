Кто кому татарин, или Почему война муждабаевых со швецами чужая для русской Украины

Новости Украины

Эпическую историю о том, как в эфире украинского ютуб-канала Skrypyn Live поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то бишь Айдер Муждабаев с Леонидом Швецом, читатели «ПолитНавигатора» уже знают в подробностях. Поэтому пересказывать ее не буду, а остановлюсь на том, почему этот заурядный при других обстоятельствах «срач» так взволновал украинскую майданную общественность, что в этих ваших интернетах уже который день полыхает, как от требований извинений и покаяния перед крымскими татарами в адрес Леонида Швеца, так и от гневных филиппик в адрес Муждабаева- о том, что с такой риторикой, как у него, никакого Крыма Украине не видать, как своих ушей.

Начнем с того, что оба виновника торжества и даже «третий лишний» Роман Скрыпин, постфактум присоединившийся к травле Швеца на стороне Муждабаева, не являются какими-то непримиримыми идейными оппонентами и тем более- врагами.

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По факту – это представители одного лагеря. Кулики из одного болота. Они вместе стояли на майдане, вместе оправдывали войну и милитаризацию общества, а под этим соусом – завинчивание гаек, цензуру и политические преследования. Они вместе радовались закрытию «вражеских» каналов и вместе отражали «российскую агрессию». И даже терминология у них на поверку идентичная – все эти «российские агрессоры», «деоккупация Крыма», Путин, который сами знаете кто, и так далее.

И так бы эта телега со скрипом и ехала, если бы не выяснилась пренеприятнейшая подробность: недавние соратники стали на Швеца и ему подобных как-то косо посматривать. А когда те обижались, со словами «А нас за что?», отвечали им в том духе, что мы-то коренные и титульные, а вы незнамо кто. По всему выходит, полезные идиоты, утратившие свою прежнюю полезность.

Точкой перелома в этих высоких отношениях стал принятый в прошлом году закон о языке. И масса «майданщиков за русский язык» с удивлением обнаружила, что после того, как нацисты извели под корень всех видимых глазу «ватников», людьми второго сорта в этой стране стали уже они сами. Все по Мартину Немеллеру с его «…когда пришли за коммунистами…»

И получается, что теперь главные защитники русского языка – это вчерашние майданщики, отстаивающие право бороться с «агрессором» на языке этого самого «агрессора». Вот и один из сетевых защитников Швеца гневно восклицает:

«Люди реально не осознают, что шутки про гражданскую войну однажды могут перестать быть шутками. Нужно больше лайков и больше искрометных шуток про русскоязычную челюсть».

То есть они и сейчас, образно говоря, за десять минут до расстрела так ничего и не поняли. И хотя до них все же дошло, что в стране происходит что-то не то, и что майдановская бричка заехала совсем не туда, что наглым образом попираются языковые права – их собственные права! – и все равно происходящее сейчас в их глазах – это не гражданская война. Это «Путин напал». А настоящая гражданская война будет между муждабаевыми и швецами. За право последних русофобствовать на языке Пушкина и Толстого.

Вот и сам «пострадавший» Швец обижается на требующего от него покаяния и извинений Скрыпина. Мол, как же так, Рома, я же к тебе годами на эфиры ходил и после эфиров вместе водку пили. Как говорится, и ты Брут. Далее цитата:

«С тобой и твоей командой мы давно сдружились, и, казалось, вам важно и интересно, чтобы в эфире звучало мое мнение, несмотря, а, может, и именно потому, что оно раздражает значительную часть аудитории канала. О том, что несется в мой адрес в комментариях к эфирам, мы привыкли говорить с понимающей усмешкой. А вот теперь и ты присоединился к этим комментаторам, которые с большим удовольствием рассуждают о моей «русскоязычной челюсти». Кстати, их комментарии под своим постом ты не удаляешь, в отличие от других. Ну да, ты же требуешь уважения к титульной нации и коренным, русские здесь не ночевали. Похоже, пришла пора согласиться с теми, кто недоумевал по поводу моего присутствия в твоих эфирах».

Какая неподдельная обида сквозит в словах человека, долгие годы думавшего, что для националистической публики он если не совсем свой, то хотя бы социально близкий. А тут выяснилось, что ни фига. Что для минимального к себе уважения нужно убить в себе русского и вырастить внутреннего караима. То есть – коренного и титульного. Ведь других коренных и титульных в нынешней Украине просто нет.

Швецу можно только посочувствовать. Притом, что он и правда не прогибался и не лицемерил в своем майданничестве. Он и правда так думает. А вместе с ним и множество либеральных сторонников майдана и ненавистников России с чисто русскими фамилиями.

Хотя, если разобраться, то в рамках вот этой самостийной логики прав именно Муждабаев, а не Швец. Я имею в виду ответ на сакраментальный вопрос о том, кто Украине более других в Крыму ценен. Ведь, они же за что боролись? Именно за вот это.

Разве за все семь последних лет в киевском пропагандистском дискурсе, важной и именитой частью которого был сам Швец, прозвучало хоть слово о том, что в Крыму кроме татар живет еще кто-то? И что права и интересы этих людей тоже надо уважать? Нет. Все семь лет с упорством дятлов киевские пропагандисты только про татар и долдонили. Даже закон о «коренных народах» под общие аплодисменты приняли – тот самый закон, в котором нет ни слова о русских.

И вот теперь – на восьмом году от Майдана – неожиданно вспомнили, что не татарами едиными. Оказывается, как возмущенно пишет еще один сетевой защитник Швеца «в Крыму живут не только крымские татары и называть всех прочих граждан Украины «понаехавшими», как это сделал Муждабаев – это и есть нацизм».

Что называется, здрасьте, приехали. А где же вы, милые люди, раньше-то были? Почему не слышно было ваших голосов протеста, когда Зеленский пропихивал закон о коренных народах. Ась?

Интересно, что вот эта борьба жабы с гадюкой, хоть и изрядно взбаламутила майданное болото, но оставила совершенно равнодушным украинский «ватный» лагерь. Тот самый, которому успешно заткнули рот, отключив каналы, которые смотрели эти люди. Тот самый, само существование которого годами игнорируется что Швецами, что Муждабаевыми, занятыми выяснением того, кто из них более правильный украинец. Украинские «ватники» справедливо рассудили, что это не их война.

Так что пускай коллективный Швец героически отбивается от коллективного Муждабаева сам. Как говорится, пусть победит сильнейший.