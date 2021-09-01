Романенко не выдержал: «Алкоголик Муждабаев – консерва ФСБ»

01.09.2021 09:00 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывшего российского либерала, а ныне меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева ждет уголовный срок за разжигание межнациональной розни.

Об этом в своем блоге заявил призывавший к убийствам российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, комментируя бегство Муждабаева из эфира интернет-канала «Скрыпин» после спора о необходимости учитывать интересы всех национальностей в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Айдер начал свою традиционную песню, что мы все по гроб жизни обязаны коренным народам, потому должны думать о крымских татарах, а не русскоязычных в Крыму ( и вообще в Украине). Швец резонно спросил, а сколько же крымских татар в Крыму (280 тыс было до войны или 12-13% населения АРК). Тут Айдер вспомнил ФСБшные методички и дёрнул речь о Холокосте (!), назвал Швеца леваком и свалил с эфира. Проблема алкоголика Муждабаева и по совместительству ФСБшной консервы, переехавшей в Украину из «Московского комсомольца» в 2015 году, что квотная риторика к которой он апеллирует как ярый адепт «армовира» как раз и характерна для американских леваков, кот он якобы терпеть не может. А на самом деле, квотный бюджетный левак- это ты, Айдер Красный Нос -Разбитая Рука. И эти большое упущение наших правоохранительных органов, что ты ещё не сидишь за разжигание розни. Но это вопрос времени, конечно», – заявил Романенко.

Напомним, что Муждабаева возмутили слова киевского журналиста Леонида Швеца, который намекнул на то, что крымские татары составляют меньшинство населения полуострова. За это Швеца в своем блоге раскритиковал владелец этого интернет-канала Роман Скрыпин, который призвал его извиниться перед меджлисовцем.

«Леонид должен извиниться перед Айдером. Но, конечно, если почувствует в этом необходимость. Перед кырымлы и украинцами, которые остались в оккупированном Крыму. Я так думаю… Украина была, есть и будет родиной для всех наций, для которых украинский – язык межнационального общения. Законом определен исчерпывающий перечень коренных народов. И есть титульная нация. Я к ней отношусь. Поэтому имею все основания требовать элементарного уважения. И к титульной нации, и к коренным народам», – потребовал Скрыпин.

Швец в своем блоге смирился и таки попросил прощения у Муждабаева и всех крымских татар в его лице.

«Мы все друг перед другом сильно виноваты, и за просраный Крым, и за непрекращающееся убожество остальной Украины, и за то, что в ней становится все сложнее говорить, не оставляя надежду быть услышанным и хоть на десять процентов понятым. Поэтому да, прошу прощения у всех, и у тех, кто остался там, и у тех, кто остается здесь. А раз у всех, то и у Айдера Муждабаева, чего уж там. Давайте хоть я попрошу прощения, ведь больше некому, а у меня точно никто не попросит», – написал Швец.

В его защиту в своем блоге выступил издатель Сергей Иванов-Малявин, обвинивший Скрыпина в шовинизме.

«Симптоматична аргументация Скрыпина. Он считает, что есть народы, которые заслуживают уважения – титульный и коренные, и те – кто нет (специально подчёркивая, что список коренных народов в законодательстве исчерпывающий, не подлежащий расширению). Это совершенно совпадает с позицией Муждабаева, для которого возможен разговор только с одним народом из всех, населяющих Крым. При этом ксенофобами и расистами оказываются не они, а Швец, который заметил, что должна учитываться позиция всех, населяющих украинский полуостров», – подчеркнул Иванов-Малявин.

Интересно, что ранее Романенко разоблачал требующих продолжения госфинансирования собственника телеканала ATR коммерсанта Ленура Ислямова и его глашатая Айдера Муждабаева, подчеркивая, что меджлисовцы занимаются банальным «распилом» двух миллиардов в год, которые выделяются из госбюджета на работу канала.