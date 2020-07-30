Кто нагрел уши белорусским властям и впарил дезу Лукашенко?

30.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Вчерашнее задержание в Белоруссии граждан России, объявленных местными силовиками «боевиками ЧВК «Вагнер», могло быть спецоперацией НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Издание отмечает, что по одной из версий задержанные – сотрудники частной охранной компании «Мар», которые пытались добраться до Турции, где собирались подписать контракт на охрану нефтедобывающих объектов на территории Ливии.

«Очевидно, российские власти они об этом в известность не ставили. Поэтому Минск никто не предупредил. Но кто же «нагрел уши» белорусским властям? Вполне возможно – западные партнеры, к которым так тяготеет в последнее время Минск. Глава МИД Макей даже пригласил в страну западных политтехнологов, которые призваны обелить Лукашенко перед просвещенной Европой и свободной Америкой, а заодно разобраться с рейтинговыми проблемами действующего президента», – пишет газета.

В деле с задержанием, полагает автор публикации, западные партнеры в деле с задержанием решили убить «двух зайцев одним выстрелом».

«Ведь могли же они через партнеров по НАТО подсунуть и белорусскому президенту «дезу» про «вагнеровцев». И электорат вокруг клиента сплотили через неувядающий призрак внешней угрозы, и с Москвой в очередной раз обострить отношения – всегда приятно. Ведь хорошо бы вообще эту Россию по периметру окружить недружественными, а еще лучше – враждебными государствами», – не исключает «КП».

Ранее сообщалось, что задержанные в Белоруссии «маровцы» планировали охранять объекты в Ливии, подконтрольные ПНС, против которого воюют «вагнеровцы».