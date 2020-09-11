11.09.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Общество, Оппозиция, Опрос, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня
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Кто отравил Навального? – опрос Сергея Рулёва на улицах Москвы


Скандалист и блогер Сергей Рулёв, заявивший о командировке в Москву с целью борьбы с попыткой либералов организовать цветную революцию в России, провел опрос жителей столицы относительно скандала вокруг отравления Алексея Навального. Результаты приятно удивили автора.

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Рулёв сообщил, что, прибыв в Москву, не обнаружил уличной активности прозападной оппозиции (по-видимому, либералы затаились до ближайших выходных). Поэтому блогер решил опросить москвичей, что они думают об отравлении Навального и угрозах Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ?

Интересно, что большинство респондентов новость об отравлении оппозиционного вождя воспринимают скептически – даже среди обывателей до сих пор на слуху аналогичная история с Виктором Ющенко, который также слёг в ту самую немецкую клинику ради получения дополнительных голосов перед выборами.

Кроме того, опрошенные москвичи и гости столицы уверены, что Навальный – это всего лишь повод. Не будь скандала с отравлением, Запад нашел бы другую причину для антироссийских санкций.

«Слухи о том, что Москва либеральная – не подтвердились. Народ оценивает трезво», – прокомментировал блогер итоги опроса.


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