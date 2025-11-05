Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные санкции против «Лукойла» негативно скажутся на бизнесе венгерских НПЗ, которые обеспечивают дизельным топливом Украину.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть забавный момент, который состоит в том, что у Украины собственной нефтепереработки практически не осталось. Украина снабжается импортным дизтопливом. Откуда? Из ближайших стран – Румынии, Польши, Венгрии и Словакии. Цены там, конечно, рыночные. Никакой благотворительности там нет. Но если «Славнафт» и Дунайский НПЗ уменьшат свою выработку, то уменьшится количество готового топлива, доступного для Украины», – отметил Вакуленко.

По его данным, Венгрия зарабатывает около 1 млрд долларов в год, импортируя дизель из дешевой российской нефти, тогда как другие европейские НПЗ закупают сырье втридорога. Поэтому Будапешт наверняка будет искать обходные пути.