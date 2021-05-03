Кучка неонацистов в сопровождении полиции пыталась запугать жителей сербского села в Хорватии

03.05.2021, Загреб, Алексей Топоров

В годовщину вооруженного нападения хорватских сил на сербское Борово Село небольшая толпа усташествующих футбольных фанатов прошлась по нему скандируя «Убей серба!».

Об этом сообщает портал 24sata, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более десятка футбольных фанатов возложили венок к памятнику хорватским карателям, убитым 2 мая 1991 года при столкновении с сербскими ополченцами в Боровом Селе близ Вуковара в Хорватии. В этом году годовщина совпала с празднованием православной Пасхи.

После чего толпа отправилась небольшой колонной по селу, скандируя «Убей серба!» и «О, хорватская мать, пришло время сербов класть!». Что характерно, усташествующих сопровождали автомобили полиции.

Впоследствии, впрочем, пресс-секретарь Вуковарско-Сремского управления полиции Драгослав Живкович заявил, что десять провокаторов, «относящихся к одной фанатской группе», все-таки были задержаны после того, как местные жители обратились в полицию.

Вооруженный инцидент в Борово Село произошел в 1991 году после того, как сепаратистское руководство Хорватии приняло дискриминационные законы в отношении сербов, а также перешло к политике запугивания и насилия в отношении местных сербских жителей.

В ответ в ряде сербских населенных пунктов начали формироваться отряды самообороны, в том числе и в Боровом селе в окрестностях Вуковара. Возглавил оборону села Вукашин Шошкочанин.

Ополченцы Борова села в апреле 1991 года

В итоге, 31 марта произошел первый вооруженный инцидент между хорватской полицией и нацгвардией и сербскими ополченцами на Плитвицких озерах.

В апреле 1991 года авантюрист из Канады, исповедовавший радикальные усташеские взгляды, за это назначенный министром обороны Хорватии и никогда при этом не служивший в армии, Гойко Шушак с подельниками лично обстрелял Борово Село тремя ракетами Armbrust немецкого производства, одна из которых попала в жилой дом. К счастью, при этом никто не пострадал. После этого по просьбе Шошкочанина в поселок прибыли подразделения добровольцев из Сербии.

К празднованию 1 мая Загреб выпустил указ, согласно которому над административными зданиями и на улицах теперь разрешалось вывешивать только флаги Хорватии. Однако администрация Борово Села не подчинилась и вывесила у себя флаг Югославии.

Тогда, чтобы навести свои порядки, в населенный пункт заявились вооруженные до зубов хорватские полицейские, которые во время снятия югославского флага были атакованы сербскими ополченцами – двое из них были серьезно ранены и взяты в плен, двое – легко, и им удалось сбежать на автомобиле.

Репортаж хорватского ТВ о карательной операции в Боровом Селе. О “доблестной борьбе” правоохранителей с “террористами”

На следующий день – 2 мая, Борово Село было атаковано почти двумя сотнями полицейских и нацгвардейцев на бронетранспортерах и бронированных автобусах, открывших беспорядочный огонь по улицам и домам, в результате которого по разным данным погибли от одного до двух местных жителей.

В ответ сербские ополченцы контратаковали нападавших, нанеся им серьезный урон, в частности один их хорватских командиров – Стипе Бошняк, был убит при очередной попытке снять югославский флаг.

Ожесточенный бой шел порядка четырех часов, ни одна из сторон не могла достичь успеха, и хорваты начали брать в заложники местных жителей. В итоге в Борово Село вошла 12-я пролетарская механизированная бригада Югославской Народной Армии в составе 20 танков и 12 бронетранспортеров и развела противоборствующие стороны.

По итогу столкновения 12 хорватов погибли, 21 получили ранения, двое пленных были преданы своей стороне уже 2 мая. Сербские ополченцы в этом столкновении потеряли одного человека убитым, четверо получили ранения.

Организатор обороны Вукашин Шошкочанин 15 мая 1991 года погиб при странных обстоятельствах: по официальной версии этот прекрасно плававший человек утонул в Дунае после возвращения из Сербии.

Вукашин Шошкочанин на сербском телевидении рассказывает о нападении на Боров Село

До 1998 года Борово Село было частью непризнанной Республики Сербская Краина, после чего под давлением ООН было «мирно реинтегрировано» в Хорватию. Новые власти установили в нем памятник 12 погибшим хорватским карателям, который регулярно подвергается нападениям.

Оскверненный мемориал хорватским карателям

Несмотря на то, что местные сербские деятели признали недопустимость вандализма, они отметили, что надпись «погибли от рук сербских террористов» оскорбляет местных жителей.