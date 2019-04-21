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21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
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Кучма дал совет Зеленскому

Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и посоветовал будущему главе государства меньше обещать и больше делать. На участок он пришел вместе с женой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

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«Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта», — сказал Кучма.

«Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня — то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное — быть честным и порядочным перед своим народом», — добавил второй президент, явно намекая на провальную каденцию Петра Порошенко.

Он пожелал, чтобы будущий президент придерживался своих обещаний и не «свернул с пути».

«Быть честным и порядочным перед людьми — это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня», — отметил Кучма.

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