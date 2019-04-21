Мост, «Таврида», электростанции – это еще не всё: Москва анонсировала новые проекты в Крыму

21.04.2019, Ялта, Михаил Рябов

Москва готова рассмотреть продление Федеральной целевой программы по восстановлению Крыма после пребывания в составе Украины с целью реализации новых масштабных проектов на полуострове.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском экономическом форуме. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предложения должны быть сформированы уже осенью, после чего правительство примет решение о реализации новых масштабных мероприятий, нужна детальная проработка финансовых возможностей. И после нее, возможно, мы продлим федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя», – сказал вице-премьер.

Козак напомнил, что в эксплуатацию уже введены более 70 объектов, построенных в рамках ФЦП, в том числе, мост через Керченский пролив, новый аэропорт в Симферополе, две ТЭС, детские сады, школы и т.п.

«На вызовы, связанные с внешними ограничениями мы можем ответить еще более активной работой по формированию благоприятной среды», – сказал Козак.