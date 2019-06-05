Кучма оказался самым адекватным среди украинских неадекватов

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Леонид Кучма, вновь назначенный представителем Украины в минской контактной группе, является самым вменяемым представителем этой страны.

Об этом в эфире ток-шоу «Право голоса» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Корнилова, ранее Кучма неоднократно извинялся перед представителями ДНР и ЛНР за невменяемое поведение своих украинских коллег, в частности вице-спикера ВР Ирины Геращенко.

«Честно сказать, из всех тех переговорщиков в минской группе Кучма был самым вменяемым, на самом-то деле. Он во всяком случае всегда извинялся за поведение Геращенко перед представителями ДНР/ЛНР, за неадекватное поведение своих коллег. Но при этом он же ничего не мог предложить. Появление переговорщика, который три или четыре года до этого там представлял Украину снова… А до этого что он там делал?», – заявил Корнилов.

При этом в ДНр считают, что Кучму отправили в Минск повторно отбывать номер.