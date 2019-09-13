Кучма призвал не соглашаться на «конфедерацию» для ЛНР и ДНР

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Миротворцы на нынешней линии соприкосновения в Донбассе приведут к новой границе России с Украиной, что недопустимо, как и требование Москвы урегулировать конфликт, наделив регион конфедеративными полномочиями.

Об этом в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил второй президент Украины Леонид Кучма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Ни в коем случае нельзя согласиться на миротворцев на линии соприкосновения, это будет новая граница России с Украиной», – заявил Кучма.

«А не тормозит ли это процесс Минских договорённостей и договорённости Украины с Россией?» – спросила журналист.

«Видите ли, и вы это хорошо знаете, всё зависит от позиции, что там в Кремле думают. Но обмен повлиял позитивно, я думаю, это признак, что и Россия готова идти навстречу, потому что разговоры должны быть обоюдно согласованными. Это шанс, что далее этот процесс будет развиваться», – ответил экс-президент.

«Какие условия ставит Россия относительно Донбасса, автономию?» – прозвучал вопрос.

«Практически или федерацию, или даже конфедерацию – то, на что мы в жизни никогда не должны пойти», – заявил Кучма.

На вопросы журналистов, ведётся ли в переговорах речь про Крым, экс-президент ответил отрицательно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если миротворцы появятся на линии соприкосновения, то они больше оттуда не уйдут. Кроме того, в Киеве рассчитывают на “апгрейд” минских соглашений в рамках ведущейся сейчас подготовки к встрече в “нормандском формате” и вырабатывают для этого собственную “дорожную карту”, о чем Зеленский сообщил вчера на встрече с президентом Финляндии.