«Куда ему деваться» – Лукашенко назвали «зайцем над пропастью»

28.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москве выгоднее поддержать испытанный четвертью века белорусский госаппарат, чем непредсказуемого президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог, экс-сотрудник МИД Украины Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для управляемых протестов, в первую очередь, нужен стержень, это если мы выбираем, кого поставить, чтобы не было анархии. У нас по Конституции это был спикер парламента Литвин, ещё в те времена (оранжевой революции – ред.). А здесь тоже (на майдане 2014 года – ред.) надо было избрать, то есть, показать передачу временной легитимности власти.

В данном случае (в Белоруссии – ред.) кому передать, кроме Макея? Поэтому Россия его ненавидит, и профессиональные пропагандисты здорово его критикуют. Для них он враг хотя бы потому, что ведёт иногда переговоры с Западом и организовывает встречи Лукашенко с Помпео и так далее», – заявил Мишин.

«С другой стороны, в Белоруссии такая система, что за 26 лет уже сложились громоздкие, но дисциплинированные структуры, такая бронированная, панцирная канцелярия, они коррупционеры, но панцирные чиновники, вот такая рать.

Они сейчас не уверены, им остаётся только переходить и быть поддержанными Россией. В этом смысле как раз Кремль заинтересован, что в течении двух лет пройдут изменения в Конституции.

Чтобы не договариваться с одним Батькой, который уже классически привык менять своё мнение, что с ним по-христиански. Скорее всего, это будет двухуровневый парламент», – объяснил эксперт.

«Как это царь может отказаться от своих полномочий?» – спросил ведущий.

«Запросто. Когда ему некуда деваться. Отчаяние зайца над пропастью», – ответил Андрей Мишин.