26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Политические репрессии, Украина
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«Куда смотрит СБУ?!». На ТВ одиозный тягнибоковец набросился на коммуниста


Украина, вместо обеспечения своих граждан правом демократического выбора языка, на котором общаться, продолжает дискриминационную политику, что приведёт к дальнейшему распаду «незалежной».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил член ГО «Антифашистский комитет Украины», представитель Компартии Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство должно обеспечивать демократический выбор. А приватных школ [с преподаванием на русском языке] уже нету. У нас тут приватная гимназия им. Пушкина, и то она переходит на украинский язык. Так не должно быть», – сказал Кононович.

Этой новости порадовался депутат Верховной рады позапрошлого созыва от ВО «Свобода», одиозный националист Игорь Мирошниченко, заявивший, что для Украины подобное в порядке вещей.

«Слава Богу. Будет гимназия им. Шевченко. Будет так, потому что мы живём на Украине», – порадовался праворадикал.

«Я хочу обратиться, чтобы люди понимали, – возразил Кононович. – Чем больше будут ущемлять права русскоязычных, тем меньше территорий Украины будет оставаться. Что тут непонятного. Не нужно нагнетать, и тогда всё бы было нормально – и Донбасс был бы украинским, и Крым».

После чего националист Мирошниченко обвинил своего оппонента в «сепаратизме» и призвал главу СБУ Ивана Баканова расправиться с «врагами Украины».

«Баканов, займись этим чёртом, а не предпринимателями, которых ты кошмаришь! Баканов, займись этими сепаратистами!», – призвал экстремист, минутой ранее заявлявший, что права русскоязычных якобы никто не ущемляет.

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