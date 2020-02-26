«Куда смотрит СБУ?!». На ТВ одиозный тягнибоковец набросился на коммуниста

26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина, вместо обеспечения своих граждан правом демократического выбора языка, на котором общаться, продолжает дискриминационную политику, что приведёт к дальнейшему распаду «незалежной».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил член ГО «Антифашистский комитет Украины», представитель Компартии Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство должно обеспечивать демократический выбор. А приватных школ [с преподаванием на русском языке] уже нету. У нас тут приватная гимназия им. Пушкина, и то она переходит на украинский язык. Так не должно быть», – сказал Кононович.

Этой новости порадовался депутат Верховной рады позапрошлого созыва от ВО «Свобода», одиозный националист Игорь Мирошниченко, заявивший, что для Украины подобное в порядке вещей.

«Слава Богу. Будет гимназия им. Шевченко. Будет так, потому что мы живём на Украине», – порадовался праворадикал.

«Я хочу обратиться, чтобы люди понимали, – возразил Кононович. – Чем больше будут ущемлять права русскоязычных, тем меньше территорий Украины будет оставаться. Что тут непонятного. Не нужно нагнетать, и тогда всё бы было нормально – и Донбасс был бы украинским, и Крым».

После чего националист Мирошниченко обвинил своего оппонента в «сепаратизме» и призвал главу СБУ Ивана Баканова расправиться с «врагами Украины».

«Баканов, займись этим чёртом, а не предпринимателями, которых ты кошмаришь! Баканов, займись этими сепаратистами!», – призвал экстремист, минутой ранее заявлявший, что права русскоязычных якобы никто не ущемляет.