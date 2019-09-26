«Кухарка не может управлять государством!» – у Порошенко раздолбали Зе

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, стенограмма которого была обнародована накануне, повел себя как «кухарка», которая не умеет управлять государством. Из-за его критики в адрес европейских лидеров, Украина рискует полностью потерять поддержку в ЕС и попасть под сильное давление.

Об этом заявили политики в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об интересах страны, то конечно, очень плохо, что страна оказалась в центре этих внутриполитических американских разборок. Знаете, там, где дерутся два гиганта, это не наша драка. Очень плохо, что там Украина стала разменной монетой. Это не хорошо со всех точек зрения.

Там не очень хорошо отзывается наш президент о Меркель и Макроне. Знаете, они же теперь это прочитают и увидят. А нам же дальше нужно работать и с Германией, и с Францией», – заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По мнению экс-депутата парламента Сергея Высоцкого, позиции Украины не настолько сильны, чтобы она могла себе позволить критику «союзников»:

«Сейчас Меркель и Макрон сядут и прочитают, что их критикует в таком разговоре с Трампом президент Украины. Людей критикует, от которых зависят санкции против России…

Украина, ее позиция настолько тонкая и настолько нестабильная, что нельзя нам разъединять никакую нашу коалицию. Нельзя ссориться с Меркель, Макроном, с Трампом и с Байденом. В конце концов, Байден был именно тем человеком, который, будучи вице-президентом США, – во многих вопросах, и в поставках оружия, и в поддержке, и в санкциях – нас очень поддерживал.

Это был бы ответ политика, но я не увидел там политика. Я увидел там свидетельство того, что кухарка не может управлять государством…

Сейчас мы рискуем очень многими нашими союзническими отношениями, мы рискуем быть обвиненными Демократической партией в помощи Трампу, мы рискуем тем, что Меркель и Макрон могут еще больше усилить давление на Зеленского, понимая, что это уже персональная история, а не вопрос институций», – поделился опасениями Высоцкий.