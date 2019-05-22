«Кукла олигархов» – украинские националисты ополчились на Зеленского

22.05.2019, Черкассы, Владимир Гладков

Новым украинским президентом управляет не только небезызвестный олигарх Игорь Коломойский, а также люди Виктора Пинчука и Джорджа Сороса.

Об этом в ходе встречи с молодёжью заявил бывший боевик батальона «Азов», депутат Верховной Рады Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Владимира Зеленского не только Коломойский. Там присутствует франшиза, достаточно серьёзная у соросо-пинчуковских олигархов. Это не чисто креатура Коломойского. И Коломойский некоторое время даже дал пинчуковским немного порулить. Данилюк ездил в Европу, европейским политикам рассказывать про будущие положения нашей внешней политики.

Я, депутат Верховной Рады, никакого представления о положениях внешней политики новоизбранного президента не имею. А пинчуковские уже ездили там, в Европе, докладывать об этом», – отметил он.

Также националист прокомментировал возвращение одиозного олигарха Коломойского на Украину, напомнив о его притязаниях на империю Рината Ахметова.

«Но, как сказал один из самых серьёзных, влиятельных политиков Верховной Рады, не буду говорить фамилию: «Пудель вернулся». Я так понимаю, между собой они так Коломойского называют. Человек, который в 2014 году на территории Днепропетровской области пытался рейдернуть предприятия Рената Ахметова, тоже страшного человека», – добавил Петренко.

Напомним «ПолитНавигатор» сообщал, что у Коломойского уже предлагают Зеленскому лишить Ахметова монополии на коммунальный сектор.