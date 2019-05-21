У Коломойского предлагают Зеленскому лишить Ахметова монополии

21.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову энергетическая компания ДТЭК может быть уничтожена в случае, если она не начнет вести «конструктивный диалог» и продолжит шантажировать отключением за долги коммунальные предприятия, обеспечивающие города теплом и водой.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший помощник еще одного украинского олигарха Игоря Коломойского, экс-депутат Верховной рады Святослав Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Олейник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский на основании решения Совбеза страны может посчитать монополию ДТЭК угрожающей национальной безопасности.

«У президента Украины есть такой орган, как Совет национальной безопасности и обороны. Именно этот орган, я считаю, что в его компетенции непосредственно лежит анализ, изучение и работа с этими проблемами. Какие проблемы – какие угрожают национальной безопасности. Монополия в сфере энергетики – это прямая угроза национальной безопасности. Я даже приведу конкретный пример – прямо сейчас, прямо сегодня, на прошлой неделе, на следующей у нас есть очень серьезная проблема на местах…

Масса коммунальных предприятий, таких, как горводоканалы, теплосети, они накопили бешеные долги за электроэнергию. Теперь, сегодня есть диктат энергогенерирующих компаний, которые говорят: «Мы завтра вам отключим энергоснабжение и вы останетесь без воды и так далее»… Тенденция такая есть.

Я надеюсь, что у частной компании, которая находится в зоне своего монопольного положения, хватит ума не переходить на язык ультиматума с государством или с органами местного самоуправления, а все-таки, вести какой-то разумный диалог. Если монополия угрожает существованию жизнеобеспечивающей инфраструктуры, то эта монополия должна быть немедленно разрушена решениями компетентных органов», – заявил Олейник.