Кулеба анонсировал новую «Крымскую платформу» в Стокгольме

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Новости Украины

МИД Украины организует в Стокгольме отдельное мероприятие по ситуации в Крыму и предстоящим шагам в рамках саммита «Крымская платформа: движение вперёд».

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, 2 – 3 декабря украинская делегация МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, где будут подведены итоги деятельности в 2021 году.

«Мы используем это заседание для донесения правдивой информации про опасность угрозы, которую несет вооруженная агрессия, а также о массовых нарушениях прав человека и основных свобод на временно оккупированных Россией территориях Украины. Мы будем в дальнейшем консолидировать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию и восстановить уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ», – заявил Кулеба.

По его словам, Киев планово закрепляем успех «Крымской платформы» и активно превращает ее «в постоянно действующий формат».

Напомним, что «Крымская платформа» – это организованный в Киеве форум для привлечения внимания к теме Крыма.

При этом резолюции в поддержку принадлежности Крыма Украине в ООН не находят поддержки в мире. Так, в ходе последнего голосования за такого рода документ более двух третей входящих в ООН стран проголосовали против или воздержались, что вызвало нервную реакцию украинской дипломатии.