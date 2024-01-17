«Кулеба, где лопаты?!» – генерала Кривоноса взбесил Зе-популизм

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Вся команда Зеленского безнадёжно поражена пороком голого популизма – от обещаний сражаться лопатами до лозунга «дрон в каждой хате».

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся команда Зеленского безнадёжно поражена пороком голого популизма – от обещаний сражаться лопатами до...

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Генерала попросили прокомментировать заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности отбиваться лопатами, если Киеву не дадут западного оружия.

«Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос, а лопатами обеспечили всё население Украины? И лопата оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах – это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше», – сказал Кривонос.

Он привёл ещё один пример.

«Так же, как меня просто доводит до бешенства этот популизм с дронами, которые должны делать в каждом украинском доме. Это очередная манипуляция, с точки зрения, мы дали народу возможность делать для победы дроны, мы понимаем, какое количество будет брака. Этот брак будет больше отвлекать внимания, чем сформировать три-четыре закрытых предприятия по 200-300 человек в разных регионах Украины, которые будут профессионально и очень качественно готовить эти дроны.

А этот массовый «дрон в каждой хате», во-первых, это возможность потом «спилить» деньги, и я не удивлюсь, если так и будет, а во-вторых, это опять-таки уход от ответственности. Это не государство сделало – мы хотели, а народ не справился», – возмущался генерал.

«Друзья, так не работает. Кого вы в очередной раз хотите развести? Вы думаете, раз в 2019 году вы развели народ, и он не стал умнее? В определённые моменты определённое количество умных добавилось. Несмотря на то, что вы пытаетесь их бросить в мясорубку войны», – добавил Кривонос.

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