Кулеба и Шмыгаль не спят: в Киеве замерли в ожидании повальных отставок

Вадим Москаленко.  
20.07.2024 00:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


В ближайшие две недели на Украине могут заменить значительную часть Кабинета министров, включая премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие две недели на Украине могут заменить значительную часть Кабинета министров, включая премьер-министра...

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«Поговорим о возможных кадровых изменениях в правительстве, которые перезрели и будут в ближайшие две недели. До сих пор непонятно, будут ли полностью менять правительство, кабинет министров.

Говорят, что Шмыгаль может уйти, и вместо него премьер-министром станет Юлия Свириденко. Есть некоторый шанс у Оксаны Маркаровой, некоторых других фигур, но меньше», – отметил политолог.

«Конечно, вместе со Шмыгалем может уйти и его ближайшая рука – министр кабинета министров Олег Демчин. И неизвестно, кто может прийти на его должность.

Также уходит министр юстиции Денис Малюсько. Его портфель якобы присоединят к вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной. Под значительным риском ещё и вице-премьер-министр Ирина Верещук, её портфель якобы собираются присоединить к новому министру регионов Алексею Кулебе, который тоже будет вице-премьер-министром.

И говорят, что очень шаткая ситуация сложилась в МИД Украины у Дмитрия Клебы. Вместо него может прийти кто-то из Офиса президента», – подчеркнул он.

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