Кулеба и Шмыгаль не спят: в Киеве замерли в ожидании повальных отставок

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В ближайшие две недели на Украине могут заменить значительную часть Кабинета министров, включая премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поговорим о возможных кадровых изменениях в правительстве, которые перезрели и будут в ближайшие две недели. До сих пор непонятно, будут ли полностью менять правительство, кабинет министров. Говорят, что Шмыгаль может уйти, и вместо него премьер-министром станет Юлия Свириденко. Есть некоторый шанс у Оксаны Маркаровой, некоторых других фигур, но меньше», – отметил политолог.

«Конечно, вместе со Шмыгалем может уйти и его ближайшая рука – министр кабинета министров Олег Демчин. И неизвестно, кто может прийти на его должность. Также уходит министр юстиции Денис Малюсько. Его портфель якобы присоединят к вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной. Под значительным риском ещё и вице-премьер-министр Ирина Верещук, её портфель якобы собираются присоединить к новому министру регионов Алексею Кулебе, который тоже будет вице-премьер-министром. И говорят, что очень шаткая ситуация сложилась в МИД Украины у Дмитрия Клебы. Вместо него может прийти кто-то из Офиса президента», – подчеркнул он.