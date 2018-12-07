Куму Порошенко окрестили «жабой» в прямом эфире

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Киевский правящий режим демонстрирует свою авторитарную сущность, не допуская в эфир украинского телевидения инакомыслящих депутатов и экспертов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом парламентарий сравнил выступавшую в эфире с русофобскими заявлениями куму Петра Порошенко, и, по совместительству, его представителя в Верховной Раде, Ирину Луценко с жабой.

«К сожалению, пока говорим из этой студии. Я много говорил нашим партнерам из Украины здесь в студии: почему российских депутатов не приглашают на этот (украинский – прим. ред.) эфир, чтобы с одной стороны сидела вот эта, извините, жаба у Ганапольского, а с другой стороны стоял, политолог или специалист. Это признаки автократии, хунты и какого-то профашистского режима, где без цензуры и проверенных носителей информации никто не допускается к эфиру», – сказал он.

При этом, завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин заступился за жену Луценко, отметив, что в Чехии «жабой» называют красивую девушку.

«Что касается этой девушки, я не стал ее так называть, хотя по-чешски «жаба» или «жабка» – это красивая девушка. Может в этом смысле имелось в виду», – отметил историк.

Напомним, ранее Ирина Луценко заявляла, что российской авиации потребуется 8 часов, чтобы долететь до Киева.