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Куратор Севастополя от «Единой России» пообещал поддержать горожан в конфликте вокруг Матросского бульвара
Депутату Госдумы Дмитрию Саблину, курирующему Севастополь в партии «Единая Россия», передали более 10,5 тысяч подписей горожан в поддержку продолжения реконструкции Матросского бульвара, которую до конца осени этого года вел благотворительный фонд «35-я береговая батарея» под патронатом героя Русской весны Алексея Чалого.
Копии подписных листов передал в Москве журналист Алексей Лохвицкий, редактор местного издания «Forpost», которое организовало кампанию по поддержке проекта реконструкции знакового для Севастополя места, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Саблин поддержал инициативу и пообещал помочь разобраться в конфликте, который возник после того, как правительство губернатора Дмитрия Овсянникова нашло предлог для запрета ведения восстановительных работ на бульваре.
«Я всегда был и буду на стороне жителей. Любые решения, касающиеся развития Севастополя, должны приниматься с согласия и одобрения людей — им лучше знать, что нужно для города. С учётом нелёгкого исторического пути, мнение севастопольцев заслуживает особого уважения», — заявил Саблин.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее госпредприятие «Парки и скверы» в одностороннем порядке расторгло договор о реконструкции Матросского бульвара и заявило, что благотворительный фонд «35-я береговая батарея» должен покинуть место реконструкции.
Известный в Севастополе блогер Алексей Процко считает, что остановка реконструкции – это личная месть губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова герою Русской весны Алексею Чалому, который через фонд финансирует проект.
Метки: Алексей Чалый, Дмитрий Овсянников, Дмитрий Саблин, Матросский бульвар
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