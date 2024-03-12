Курируемые ГУР неовласовцы с огромными потерями провалили попытку прорыва в Россию

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Минобороны РФ подтвердило информацию о попытке прорыва на территорию РФ диверсионных групп с Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном сообщении российского оборонного ведомства.

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Примечательно, что с украинской стороны все утро звучали бравурные победные реляции. Так, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, бежавший на Украину и признанный в РФ экстремистом, написал, что под контроль диверсантов перешло село Лозовая Рудка, а в Теткино якобы был стрелковый бой.

Впрочем, очень быстро выяснилось, что имел место разгон фейков.

«Около 3-х часов утра мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области», – говорится в сообщении.

Утверждается, что все атаки отражены, а по противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка. Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен», – заявили в Минобороны РФ.

Похожие данные приводит и ФСБ.

«С 10 марта совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ «Caesar», 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», – отчитались о результатах боев в ФСБ.

Кроме того, российская спецслужба опровергла, что украинские диверсанты прорвались на территорию РФ.

«В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности», – отмечают в ФСБ.

Тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком, проводит параллели с прошлогодней более удачной вылазкой неовласовцев из запрещенной в РФ группировки «РДК.

«По всей видимости, киевский режим решил повторить прошлогоднюю акцию с заходом на территорию Белгородской области по той же схеме с использованием вырусей из «РДК»: рано утром украинские формирования перешли в атаку на одном из участков. В воскресение российские войска уже сорвали первую попытку, активно нанося удары по силам ВСУ в момент их построения в боевые порядки, уничтожив несколько единиц бронетехники и артиллерии. Однако даже это не стало для них поводом отказаться от очередной пиар-вылазки. В то же время ресурсы противника распространяют видео с якобы заходом российские села: как уже абсолютно верно написали коллеги, все эти записи пока являются вбросами и заранее сделанными «заготовками», – пишет канал Звинчука.

Указывается, что среди целей таких вылазок – «попытка захватить в каком-нибудь приграничном селе избирательный участок и попиариься там на «выборной тематике».

Украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов опубликовал несколько видео, которые якобы свидетельствуют о прорыве на территорию России и потерях российской стороны.

Эти ролики разобрал военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Судя по набору видео, которые привел только что один из главных пропагандистов Украины, главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов (три видео просто со звуками воздушной тревоги, два, где через «прицел» видно, что ночью кто-то ищет куда-то дорогу, одно видео с убитым под неизвестным забором неизвестного мужчины в военной форме и видео с разведдрона, который корректирует обстрел населенного пункта), похвастаться противнику пока НЕЧЕМ ОТ СЛОВА СОВСЕМ. А по-другому и быть не могло. Говорят же им убогим, ваши «легионы» и «батальоны» сегодня получили от частей прикрытия границы хороших «люлей» и, понеся большие потери, откатились назад», – комментирует видео от Бутусова Подоляка.

О том, что прорывов в Белгородскую область не допущено, сообщил и губернатор региона Вячеслав Гладков, хотя он признал, что «ночь выдалась беспокойной».

«Скоро видео с горящей бронетехникой противника, что в безумии своём попер на Белгородчину, облетит все каналы. Бои продолжаются, враг пытается обстреливать Белгород и пограничье. Мы в ответ уничтожаем его бронетехнику, живую силу и артиллерию», – пишет военный блогер Герман Куликовский (тг-канал «Старше Эдды»).

По его словам, российское ПВО «сбило над Грайвороном что-то тяжёлое, может снова Точку-У».

Свою версию подоплеки этих событий дал главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и «Евразия», член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович.

В свете сорванного вторжения ВСУ в Белгородскую и Курскую области громогласные предупреждения западных посольств о готовившихся на минувшие выходные в России терактах были: 1. Превентивным дистанцированием от действий Киева; 2. Проверкой на считывание сигналов Запада российской властью и обществом; 3. Попыткой отвлечь внимание с нового терроризма (обстрелы жилых массивов Белгорода и Донецка) на старый, стереотипный (взрывы в метро, шахиды и пр.); 3. Последним предупреждением: идёте на уступки по Украине или перенос войны вглубь территории России. Все варианты не исключают, а дополняют, взаимно обуславливают и усиливают друг друга», – написал Новосович в своем тг-канале.