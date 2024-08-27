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Вторжение в Курскую область – уже успех, вне зависимости от того, возьмут теперь русские Красноармейск (Покровск) или нет.

Об этом в ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу делиться деталями, потому что как только я начну говорить об этой операции более детально, понимая все детали, то я думаю, что мы сами поможем России заблокировать наши действия на поле боя», – трепался Зеленский.

Ему возразили, что главком ВСУ Сырский уже признал, что одной из задач курского набега было отвлечение сил российской армии с Покровского направления.

«Если всё-таки русским удастся захватить Покровск, будете ли вы считать операцию на Курщине такой, которая не достигла своей цели?», – напрямую спросили клоуна.

Зеленский в своём ответе демонстративно отмахнулся от Донбасса.

«Сырский очень кратко охарактеризовал эту операцию. Он прекрасно знает, сколько всего в неё заложено. По моему мнению, она уже успешная. Я действительно так считаю. И со мной соглашаются все, по крайней мере, коллеги западные. И уже есть много решений из-за успеха на Курщине. Есть моменты, когда никто не вспоминает уже про твою страну и можно не спешить с теми или иными решениями, особенно, когда горячий политический сезон в твоей стране. Есть много разных вещей», – рассуждал просроченный президент.

Он добавил, что поедет с «курским успехом» к Байдену.

«Курщина – часть плана, о котором я буду говорить с президентом Байденом. Главный момент в этом плане – принуждение России закончить войну. И очень хочется – справедливо для Украины. Если этот план будет принят… А как мы выяснили, принять это одно, а ещё выполнить – это второе. Так вот, если эти два элемента сработают, мы очень верим, что сработает главная цель», – болтал Зеленский.