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22.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
США, Сюжет дня, Украина
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Курт Волкер пал жертвой шатдауна

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, известный своей антироссийской активностью, в последние недели исчез из социальных сетей – его молчание совпало с разворачивающимся в Америке кризисом, когда президент Дональд Трамп прекратил финансирование правительственных учреждений из-за разногласий с чиновниками по финансированию стены на границе с Мексикой.

На этот факт обратил внимание политолог Владимир Корнилов – последняя активность Волкера в его микроблоге была ровно месяц назад. Примечательно, что как раз 22 декабря и начался так называемый «шатдаун».

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«А куда Курт Волкер пропал? Всегда был таким активным в Сети, а сегодня – ровно месяц с его последнего твита. Это так шатдаун действует? Нет бюджета – нет твитов?»  – с иронией комментирует Корнилов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что нынешний «шатдаун» бьет все рекорды и не собирается прекращаться.

 

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