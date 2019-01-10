Шатдаун Трампа бьёт все рекорды

11.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

Разразившийся в США в конце 2018 года управленческий кризис с временным прекращением финансирования федерального правительства (shutdown) длится уже почти три недели и прекращаться не собирается.

Причина очередного конфликта Дональда Трампа с его политическими оппонентами заключается в том, что демократическое большинство палаты представителей Конгресса, поддержанное финансовыми воротилами с Уолл-стрит, пытаются вынудить Трампа свернуть свою экономическую политику, направленную на стимулирование и возрождение промышленного производства Америки, чтобы перейти к режиму жёсткой бюджетной экономии.

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Одним из генеральных сражений Трампа с глобалистами стала борьба за финансирование строительства стены на мексиканской границе стоимостью в $5,6 млрд – при том, что Сенат готов выделить от щедрот всего $1,6 млрд.

Злые языки, впрочем, утверждают, что сумма $5,6 млрд не окончательна, и что строительство забора со всем необходимым оборудованием, дорогами и объектами сожрёт из бюджета США по крайней мере $22 млрд.

В настоящее время финансирование строительства Великой Американской Стены заблокировано, но Трамп в отместку использовал данные ему рычаги для прекращения финансирования части федеральных учреждений.

С 22 декабря 2018 года не получают денег в полном объёме около 25% государственных учреждений. Среди них Министерство внутренней безопасности (главное по борьбе с терроризмом на своей территории), Министерство юстиции (составной частью которого является ФБР), Министерство строительства, Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли, МВД (ведомство занимается программами, связанными с коренными жителями Америки, Гавайских островов и их землями), Министерство финансов и ряд крупных федеральных программ.

В бессрочные неоплачиваемые отпуска отправлена почти миллионная армия чиновников и госслужащих. Начало войны пришлось на рождественские праздники, когда сферами торговли и услуг куются огромные деньги. Страдают и рядовые американцы, для которых возникли проблемы с погашением кредитов, выплатами за образование и медицинское обслуживание.

Перед американскими городами стоит угроза стать помойками, поскольку городские службы переведены в режим частичного финансирования.

Американский профсоюз квалифицированных работников, в рядах которого насчитывается 400 тыс человек, намерен судиться с администрацией Трампа за нарушение закона «О справедливых трудовых стандартах».

Под угрозу попали социальные программы, направленные на получение бесплатных продуктов питания малоимущими американцами. Действующая в США Федеральная программа дополнительного питания (The Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) занимается распределением продуктовых талонов малоимущим слоям населения. Более 19 миллионов американских домохозяйств (39 миллионов человек) сидят на государственном пайке. В эту программу включены почти 1,5 миллиона ветеранов и инвалидов войны.

Средняя стоимость набора продовольственной помощи составляет $245,28 в месяц. Программа SNAP уже попала под обрезание, и в феврале её бюджет составит $3 млрд против $4,8 млрд в месяц до шатдауна. Сообщается, что при таком раскладе SNAP будет вынуждена уволить около 95% сотрудников. А если республиканцы не договорятся с демократами и в марте, Федеральная программа дополнительного питания США издохнет в судорогах окончательно.

Прекращение финансирования SNAP ударит не только по малоимущим. Катастрофические убытки потерпят сети продуктовых магазинов, производители и оптовики, вовлечённые в федеральную программу продовольственной помощи бедным слоям населения.

Остановлены выплаты и в индейские резервации, в ряде которых деньги из федеральной казны составляют основу местного бюджета.

Вишенкой на тортике конфликта между Трампом и его демократическими недругами является то, что широкие слои американцев стали заложниками выполнения предвыборных обещаний любой ценой с одной стороны и лютого желания соблюсти права нелегально прибывших в США человеков с другой.

Трамп уже заявил, что готов продолжать политику шатдауна до тех пор, пока демократы не капитулируют и не отсыплют ему столько средств, сколько необходимо для строительства стены. Ради достижения цели Трамп готов ввести чрезвычайное положение в стране и в законном порядке обойти Сенат, Конгресс и чёрта лысого, напрямую затребовав необходимую сумму из бюджета Пентагона. Правда, в этом случае на его пути может встать Верховный суд.

В общем, сопла у всех сторон конфликта раскалены до предела, никто не хочет выглядеть слабаком, и всяк готов вести сражение до победного конца за счёт населения.

10 января стало известно, что Трамп окончательно отказался прогибаться и покинул стол переговоров с лидерами демократов в Сенате и Конгрессе Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Великолепный Дональд помахал оппонентам ручкой и демонстративно отбыл на границу с Мексикой, чтобы лично обозреть своё заградительное детище в состоянии недостроя.

Наблюдатели, впрочем, склонны видеть в глубине разразившегося шатдауна более веские причины, чем просто дрязги со строительством плетня вокруг ковбойского ранчо.

На фоне ведущейся торговой войны с Китаем осенью 2018 года мировые рынки испытали существенное падение, угрожающее США углублением экономических дисбалансов. Ряд наблюдателей предрекает коллапс фондового рынка и даже выход из-под контроля американской экономики. В американской финансовой элите достигнуто взаимопонимание, что доллар должен оставаться сильным, и поэтому необходимо предпринять ограничительные меры на любые шаги американской исполнительной власти, которые могут негативно отразиться на состоянии фондового рынка, которому в настоящий момент противопоказаны любые резкие движения.

Ещё проще: финансовые элиты США пошли на радикальные меры ради сдерживания дефицита бюджета, давно принявшего угрожающие размеры и всё более выходящего из-под контроля. Этот процесс хорошо объясняет причины, почему власти США готовы вести войну, не обращая внимания на судьбы огромной армии госслужащих и неимущих.

Последний «рекорд» длительности шатдауна продолжительностью в 21 день был установлен Биллом Клинтоном в 1996 году. Но шатдаун Трампа за №20, похоже, бьёт все рекорды по продолжительности и негативным последствиям за всю историю Соединённых Штатов…