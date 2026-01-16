Курт Волкер: Западное полушарие – американское, а вот Россия постсоветское пространство не получит

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие рассматривают действия США в Венесуэле как возможное подтверждение тайных договоренностей о «разделе сфер влияния». Однако Дональд Трамп вряд ли признает за Россией право на постсоветское пространство – точно так же, как и Китай не получит монопольное влияние во всей юго-восточной Азии.

Об этом каналу «Kyiv Independent» заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Волкер полагает, что силовые действия США беспокоят европейцев, однако «они не верят», что американцы пойдут на аннексию Гренландии.

«Их беспокоит сам образ мышления и то, что такие разговоры вообще ведутся, потому что это создает мировой порядок, основанный на сферах влияния, что неоправданно усиливает роль Китая и России, что вызывает беспокойство у европейцев», – сказал Волкер.

На вопрос, что это будет означать для Украины или Тайваня, американский дипломат ответил: «это не ясно».