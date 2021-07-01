Курти поглумился над сербскими героями – узниками гаагского судилища

01.07.2021, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти отметил, что осужденные МОМУТ в Гааге Йовица Станишич и Франко Симатович – «те самые люди, чьи структуры совершили геноцид в Косово».

Об этом лидер албанских сепаратистов написал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Альбин Курти отозвался на двенадцатилетние приговоры Гаагского механизма уголовных судов (МОМУТ) для бывшего главы Государственной безопасности (ДБ) МВД Сербии Йовицы Станишича и его заместителя Франко Симатовича.

«Два печально известных деятеля режима Милошевича, – Йовица Станишич и Франко Симатович, были приговорены к 12 годам тюремного заключения каждый за пособничество и подстрекательство к преступлениям, совершенным во время войны 1992 года в Боснии специальным подразделением сербской службы государственной безопасности «Красные береты». Это те же люди, чьи структуры совершили геноцид в Косово после Боснии», – заявил лидер сепаратистов.

Также Курти поставил условие, только при выполнении которого Сербия сможет примириться с Косово.

«Сербия должна взглянуть в лицо своему прошлому, принять правду, извиниться и дистанцироваться от Сербии Милошевича. Только тогда может начаться примирение», – резюмировал глава косовского «правительства».

Нужно отметить, что «Красные береты», чьим командиром был Франко Симатович считалось одним из самых боеспособных сербских подразделений югославской войны.

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