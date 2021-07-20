Курти провоцирует Белград на отказ от диалога, чтобы присоединить Косово к Албании

20.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель Комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии Милован Дрецун убежден, что глава переговорной делегации края в Брюсселе, «премьер-министр» Альбин Курти намерено провоцирует сербскую делегацию.

Об этом политик сообщил сербской редакции радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В этот раз он начал рассказ о «сербских геноцидах» против албанцев, начиная с 1878 года по 1999 год, чтобы избежать согласованной повестки дня и переговоров по таким темам, как формирование Содружества сербских муниципалитетов и частые нападения на сербов, – отметил Дрецун. – Поведение Курти – всего лишь прикрытие для реализации его стратегической цели – объединения Косово с Албанией. Любой прогресс в диалоге уводит его с этого пути. Итак, чем меньше прогресса в диалоге с Белградом, тем ближе Курти к реализации этой своей идеи, и именно поэтому он так себя ведет. К сожалению, к такому поведению толерантны, как в США, так и в ЕС».

Сербский представитель говорит, что лидер косовских сепаратистов намеренно отказался принять три условия ЕС, в частности об отказе от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в крае.

«Это означает, что Приштина в конечном итоге планирует либо поощрять эти атаки в предстоящий период безответственными заявлениями косовских политиков во главе с Курти, либо мириться с такими действиями, как это было до сих пор. Но мне кажется, что эта кампания насилия очень спланирована, потому что так посылаются сообщения определенным целевым группам. То есть, нападая на репатриантов, вы посылаете сигнал, что сербы не должны возвращаться.

Если вы нападаете на сербского ребенка, вы посылаете его родителям сигнал покинуть Косово, потому что детям здесь небезопасно. Когда вы ложно обвиняете сербов в военных преступлениях, не предъявляя доказательств, вы посылаете сообщение о том, что все сербские мужчины, которые во время войны были взрослыми, находятся под подозрением и им не место в Косово. Что открывает пространство для экстремистов, которые хотят физически расправиться с сербским народом, и к этому можно добавить неуместные и неумелые действия косовской полиции, судов, прокуратуры и так далее», – отметил Дрецун.

В целом, председатель Комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии убежден, что Курти хочет спровоцировать Белград выйти из диалога, чтобы возложить вину за это на сербскую сторону. И продолжить реализацию плана по присоединению Косово к Албании.