Курти: «Сербия должна признать Косово, а Балканского мини-шенгена больше нет»

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

На саммите лидеров Западных Балкан в албанской Тиране «премьер-министр» Косово Альбин Курти потребовал пересмотреть уставные документы Центрально-европейской ассоциация свободной торговли (CEFTA), поскольку Косово в нем не прописано как независимое государство.

В ответ премьер-министр Сербии Анна Брнабич дала сепаратисту жесткий отпор.

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В ответ на выпад Курти с требованием признать Косово как CEFTA, так и Сербией, Брнабич ответила, что и нынешний формат работает хорошо, и нет никаких юридических аргументов, чтобы что-то менять, потому что Косово является частью Сербии. Сербский премьер напомнила Курти, что Косово не признает пять членов ЕС, что оно не является членом ООН и в этом смысле определенно не может иметь статус, отличный от существующего.

Курти ответил на это вопросом: «Что вы собираетесь делать, вы хотите нас оккупировать?».

«Как вы считаете, мы можем оккупировать свою собственную территорию?», – парировала Брнабич.

«Она не хотела признавать, что Косово является независимым и суверенным государством, – прокомментировал косовский «премьер» произошедшую словесную пикировку для Gazeta Express. – Я подчеркнул, что Сербия должна дистанцироваться от режима Милошевича и его наследия. Косово провозгласило независимость от Сербии тринадцать лет назад, и сейчас настал финальный момент для Сербии признать независимость Косово».

Также глава кабинета сепаратистов отметил, что такие инициативы, как встреча на высшем уровне глав Западных Балкан, больше не связаны с региональным «мини-шенгеном» (проектом Дональда Трампа по экономической интеграции региона, поддержанным Албанией, Сербией и Северной Македонией и не принятым Косово из-за нежелания быть в свободном пространстве с Сербией – ред.).

«Мини-шенген больше не существует, есть общий региональный рынок, следующее заседание по которому состоится в первой половине июля. Эта инициатива – вопрос, который рассматривается в рамках Берлинского процесса (интеграционная площадка ЕС по Западным Балканам – ред.), с другим названием и другими координатами», – добавил Курти.