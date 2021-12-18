Курти: «США любят Косово даже больше, чем кажется»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По словам «премьер-министра» Косово Альбина Курти, США не хотят принимать решения вместо Косово, но укрепление государства Косово также укрепляет альянс с США.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы союзники и партнеры с США, которые сыграли исключительную роль в судьбе Косово, – сказал Курти. – Они не хотят принимать решения за нас, но они хотят, чтобы мы были сильнее. Укрепление государства Косово, на мой взгляд, укрепляет наш союз».

Глава правительства администрации албанских сепаратистов добавил, что обсуждал борьбу с преступностью и коррупцией со всеми американскими чиновниками, с которыми встречался, включая госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Я продолжаю говорить о борьбе с преступностью и коррупцией. Когда я говорил об этом, никто из них не прерывал меня. Моя обязанность – представлять Косово, мне за это платят зарплату. Мы провели 500 полицейских операций. Они знают Косово, они знают наши достижения ,но очень важно сказать, что они никогда не перебивали меня и не меняли тему. Соединенные Штаты любят нас больше, чем об этом думают люди», – добавил Курти.

Напомним, что согласному последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), самые последовательные союзники США на Балканах – албанцы Косово и Албании, оказались самыми нищими жителями региона.