Кустурица: Русский народ подвергается испытаниям, которые пришлись на долю евреев

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Сегодня на Западе люди подвергаются обструкции при попытке выразить симпатии России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица, комментируя появление отца теннисиста Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии с российским флагом, за что ему теперь угрожают депортацией.

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«Съемка отца известного теннисиста или какого-то простого человека — разные вещи. Потому что первый известен, а значит, не смеет этого делать. А если бы какой-то неизвестный серб вышел с флагом, никто бы не обратил внимания. Влиятельные люди не смеют быть на стороне оппонентов тех, кто ведет главную линию в политике. Я считаю привет, переданный русским Срджаном Джоковичем, абсолютно естественным выражением чувств человека, симпатизирующего России. Мир находится в фазе, когда русский народ подвергается испытаниям подобно тем, что пришлись на долю евреев накануне Второй мировой войны. Тогда люди тоже не могли выражать свое сочувствие тем, кому хотели бы. Сейчас мы наблюдаем другую войну — под названием «Политическая корректность». Она снижает боевой дух и сопротивление, поднимает тему толерантности. Это было бы неплохо, если бы проистекало из природы самой системы, а не из ее навязанных решений», сказал Кустурица «Известиям».

При это он обратил внимание, что «в отличие от других балканских лидеров президент Хорватии Зоран Миланович поступает очень храбро».

«Его заявления обладают историческим значением, они точны и дальновидны. Поэтому, если в этом мире провозглашено согласие по всем пунктам, в том числе и на тему человеческого поведения, в Хорватии мы имеем хороший пример диссонирующего голоса. Он говорит о том, как обстоят дела на самом деле, а не о том, что разрешено высказывать», – считает режиссер.

Прокомментировал он и попытки запретить на Западе русскую культуру.

«Скандал с флагом невелик по сравнению с тем, как клеймят русских, «отменяют» Достоевского, запрещают Чайковского в Загребе. Идея о запрете культуры, что еще хуже — русского народа, должна быть развернута в обратную сторону. Потому что европейскую культуру и ее эволюцию невозможно представить без российского влияния», – убежден Кустурица.