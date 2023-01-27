Отца Новака Джоковича могут депортировать из Австралии за фото рядом с российским флагом

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Срджан Джокович смотрел полуфинальный матч своего сына Новака Джоковича на Australian Open из дома после того, как его сняли с фанатами, держащими в руках флаг России с портретом Владимира Путина.

При этом от властей Австралии требуют депортировать отца пятой ракетки мира, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Срджана Джоковича сняли на видео рядом с мужчиной, держащим российский флаг с изображением Путина на нем, 25 января, после того, как Новак Джокович победил российского теннисиста Андрея Рублёва.

Это произошло за пределами стадиона, ведь российские и белорусские флаги были запрещены на арене «Мельбурн-парк» и рядом с ней, – после жалобы посла Украины в Австралии на прошлой неделе.

«Четыре человека в толпе, покидающей стадион, развернули неуместные флаги и символы и угрожали безопасности. Полиция Виктории вмешалась и продолжает расследование», – говорится в заявлении Ассоциации тенниса Австралии.

Срджан Джокович, комментируя ситуацию, 27 января сказал:

«Я был с болельщиками Новака, как и после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения участвовать в какой-то акции. Моя семья пережила ужасы войны, и мы просто хотим мира».

Он сообщил, что, дабы не мешать сыну и другому игроку, решил посмотреть полуфинальный матч дома.

В тот же день премьер-министру Австралии Энтони Албанезе на пресс-конференции задали вопрос, будет ли Сджан Джокович депортирован из страны. Политик не дал прямого ответа, заявив, что «Австралия поддерживает народ Украины, и мы не хотим видеть никакой поддержки российскому вторжению в Украину».

Новак Джокович, который за эту ситуацию получил официальное предупреждение от организаторов Australian Open, заявил, что его отец любит после каждого матча пообщаться с болельщиками, поблагодарить их за поддержку, сфотографироваться.

«Я слышал, что он сказал «ура» и кто-то в СМИ неправильно истолковал это. Мне жаль, что это обострилось до такой степени», – пояснил теннисист.

«Это было досадно неверное истолкование того, что произошло, оно вышло на такой высокий уровень. Было много историй со СМИ, организаторами турнира. Мой отец, моя семья и я пережили несколько войн в девяностые годы. Как сказал мой отец, мы против войны и никогда не поддерживаем никакого насилия. Мы знаем как разрушительно это для народа и страны», – отметил спортсмен, и выразил надежду, что его отец сможет посмотреть финальный матч Australian Open на трибуне.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в январе 2022 года Новак Джокович не смог сыграть на Australian Open, поскольку власти Австралии депортировали его из страны.