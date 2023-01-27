Отца Новака Джоковича могут депортировать из Австралии за фото рядом с российским флагом

Оливер Галич .  
27.01.2023 23:29
  (Мск) , Мельбурн
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Спорт


Срджан Джокович смотрел полуфинальный матч своего сына Новака Джоковича на Australian Open из дома после того, как его сняли с фанатами, держащими в руках флаг России с портретом Владимира Путина.

При этом от властей Австралии требуют депортировать отца пятой ракетки мира, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Срджан Джокович смотрел полуфинальный матч своего сына Новака Джоковича на Australian Open из дома...

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Срджана Джоковича сняли на видео рядом с мужчиной, держащим российский флаг с изображением Путина на нем,  25 января, после того, как Новак Джокович победил российского теннисиста Андрея Рублёва.

Это произошло за пределами стадиона, ведь российские и белорусские флаги были запрещены на арене «Мельбурн-парк» и рядом с ней, – после жалобы посла Украины в Австралии на прошлой неделе.

«Четыре человека в толпе, покидающей стадион, развернули неуместные флаги и символы и угрожали безопасности. Полиция Виктории вмешалась и продолжает расследование», – говорится в заявлении Ассоциации тенниса Австралии.

Срджан Джокович, комментируя ситуацию, 27 января сказал:

«Я был с болельщиками Новака, как и после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было намерения участвовать в какой-то акции. Моя семья пережила ужасы войны, и мы просто хотим мира».

Он сообщил, что, дабы не мешать сыну и другому игроку, решил посмотреть полуфинальный матч дома.

В тот же день премьер-министру Австралии Энтони Албанезе на пресс-конференции задали вопрос, будет ли Сджан Джокович депортирован из страны. Политик не дал прямого ответа, заявив, что «Австралия поддерживает народ Украины, и мы не хотим видеть никакой поддержки российскому вторжению в Украину».

Новак Джокович, который за эту ситуацию получил официальное предупреждение от организаторов Australian Open, заявил, что его отец любит после каждого матча пообщаться с болельщиками, поблагодарить их за поддержку, сфотографироваться.

«Я слышал, что он сказал «ура» и кто-то в СМИ неправильно истолковал это. Мне жаль, что это обострилось до такой степени», – пояснил теннисист.

«Это было досадно неверное истолкование того, что произошло, оно вышло на такой высокий уровень. Было много историй со СМИ, организаторами турнира. Мой отец, моя семья и я пережили несколько войн в девяностые годы. Как сказал мой отец, мы против войны и никогда не поддерживаем никакого насилия. Мы знаем как разрушительно это для народа и страны», – отметил спортсмен, и выразил надежду, что его отец сможет посмотреть финальный матч Australian Open на трибуне.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в январе 2022 года Новак Джокович не смог сыграть на  Australian Open, поскольку власти Австралии депортировали его из страны.

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