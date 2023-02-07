Квасьневский: Тайная тюрьма ЦРУ на нашей земле была моей ошибкой

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Сегодня я не разрешил бы создание тайной тюрьмы ЦРУ США на польской территории, это решение было ошибкой.

Об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью изданию Gazeta.pl, опубликованном 7 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что согласился с созданием упомянутой тюрьмы по личной просьбе президента США Джорджа Буша-младшего.

Согласие на размещение американскими союзниками секретной тюрьмы в посёлке Кейкуты польские власти дали после терактов в США 11 сентября 2001 года. Американцев обвиняют в пытках заключенных в этой тюрьме, а польские власти – в том, что они обо всё знали. Александр Квасьневский в интервью неоднократно подчеркнул обстоятельства и настроения, царившие в те часы и дни.

«Вступила в силу пятая статья Договора о НАТО (о взаимопомощи в случае нападения на одного из членов альянса – прим). Поляки погибли во Всемирном торговом центре, у нас есть «свои» жертвы. Мы знаем, что это атака, и американцам нужно принять меры против стран, являющихся рассадниками терроризма», – говорил он.

На вопрос журналиста – почему американцы построили секретную тюрьму в Польше, а не, например, в Канаде? – ответ короткий:

«Потому что из Афганистана к нам ближе, чем до Канады».

«Сегодня, зная все, я бы не стал принимать такое решение. Идея тюрьмы в Кейкутах не родилась на политическом уровне. Идея возникла на уровне разведки, и аргументы, представленные мне Джорджем Бушем-младшим, были весьма убедительны. Он основывался на том факте, что при поимке террористов в Афганистане нужно иметь место не слишком логистически отдалённое, чтобы можно было допросить их и узнать, каковы их планы», – вспоминает Квасьневский.

«Американцы перешли все границы, а мы, наверное, ошиблись, согласившись на такую деятельность, которая происходила совершенно вне нашего контроля», – признает экс-президент Польши.

Он также описывает, как много лет спустя обсуждал секретные тюрьмы ЦРУ с президентом Бушем.

«Это не та тема, которую любит обсуждать Буш. Вероятно, им манипулировали в этом вопросе, но он мне не скажет», – говорит Квасьневский, и указывает на двух человек из окружения Буша, – тогдашнего вице-президента Дика Чейни и министра обороны Дональда Рамсфельда, которые манипулировали президентом США.

«Буш знает, как оценивают эти действия в мире, лучшее доказательство этого, – что он не высовывает голову за пределы США», – отметил Александр Квасьневский.

Расследование в отношении тайной тюрьмы ЦРУ в Польше длилось почти 20 лет. Согласно информации, обнародованной изданием Gazeta Wyborcza в конце прошлого года, оно было прекращено в 2020-м. Amnesty International продолжает призывать к полному раскрытию правды об американских тюрьмах в Польше.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США Джо Байден может посетить Польшу в годовщину начала СВО.