Зеленский в годовщину СВО помчит в Польшу к Байдену – обсуждать выход на границы 1991 года

Олег Хавич.  
01.02.2023 17:28
  (Мск) , Варшава  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, США, Украина


Визит президента США Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом президентом Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента США Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом президентом...

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Встреча Байдена, Зеленского и президента Польши Анджея Дуды может состояться в Варшаве или Жешуве, городе на границе с Украиной

«В качестве места встречи рассматриваются два города – Жешув и Варшава. Присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после того, как Россия начала свое вторжение» – пишет DGP.

Ранее сообщалось, что Джо Байден может прибыть в Польшу 24 февраля, в первую годовщину начала СВО.

«Украинский президент представит мирный план и выступит за созыв международной конференции по Украине», – сообщил газете дипломатический источник в Киеве.

Не исключено, что Зеленский вернется к теме гарантий безопасности для Киева. В числе стран-гарантов, кроме США, рассматриваются, среди прочих, Канада, Турция, Великобритания, Израиль, Германия и Польша.

Газета сообщает, что план должен содержать 10 пунктов и предполагает признание территориальной целостности Украины в границах до воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.

«Новым элементом является отрицание украинцами линии разграничения по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, в него войдут положения о ядерной безопасности, касающиеся Запорожской АЭС, и продовольственной безопасности. Обсуждается также тема обмена пленными» – пишет издание.

«В план Зеленского также входит создание международного трибунала для рассмотрения военных преступлений, совершенных на Украине. Президент в ООН также потребует новых гарантий безопасности Украины в рамках евроатлантических институтов» – сообщает DGP.

Источник газеты подчеркивает, что вопрос территориальной целостности Украины в границах 1991 года не подлежит обсуждению.

«В марте прошлого года Киев допускал мораторий на обсуждение статуса Крыма на 99 лет», – отмечает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце декабря 2022 года Владимир Зеленский и сопровождавшие его лица, которые добирались из Киева в США через Польшу, не прошли в этой стране необходимых формальностей и вообще не контактировали с соответствующими польскими службами.

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