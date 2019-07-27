«Ласкаво просымо до Украины!» – только потом не жалуйтесь

27.07.2019, Москва, Владимир Гладков



История захваченного украинскими спецслужбами в порту Измаила российского танкера может действительно не иметь под собой никакой политической подоплеки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом в эфире «Первого канала» заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга Михаил Ненашев.

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«Здесь, скорее всего, в первую очередь, вопрос наживы со стороны наших предпринимателей. Это не «Nika spirit», это геленжикский танкер, ему было выдано разрешение на ремонт в Тузлу, это в Турции такой завод. Наш судовладелец, судя по всему, договорился с измаиловскими ребятками, что они гораздо дешевле сделают и зашёл в нарушение того, что ему разрешено.

Поэтому тут, может быть, в этом случае не надо искать СБУ, ещё кого-то, тут именно жадность наших дельцов привела к тому, что сейчас разгорается проблема, почему: потому что он сейчас имеет статус танкера, а его хотели переделать в сухогруз, и он якобы подешевле, вот, договорился. Это, кстати, тоже ещё один показатель, как можно иметь дела нашим предпринимателям с украинскими», – заявил Ненашев в эфире «Первого канала»

Председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский удивлен наивности некоторых российских коммерсантов.

«Чем думал собственник в данном случае и чем думают вообще те россияне, которые продолжают вести бизнес или едут отдыхать на Украину?

Вы что, не понимаете, что по прибытию на украинскую территорию вы попадаете под влияние сил, которые считают вас врагами и могут безнаказанно вас избить, ограбить или даже убить? И при этом будут в общественном мнении героями.

Не понимаете? Тогда ласкаво просымо до Украины», – заявил парламентарий.