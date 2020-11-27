«Ласточкино гнездо» закрыли для посетителей после отъезда випов

27.11.2020, Ялта, Максим Карпенко

Сообщения об открытии после реставрации визитной карточки Крыма – замка «Ласточкино гнездо» – оказались преждевременными. Достопримечательность открыли только для крымских ВИПов – после отъезда чиновников и журналистов на ворота снова повесили замок и отказались пускать туристов.

Об этом рассказали авторы влога «Крым глазами местных», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Администрация «Ласточкиного гнезда» подчеркнула, что ремонтные работы действительно завершены, но объект не открылся из-за того, что не готовы все необходимые для этого документы.

При этом, блогеры по пути к замку встретили немало возмущенных туристов, которые хотели посетить замок после того, как по СМИ, в том числе федеральным телеканалам, рассказали об открытии объекта.

«Зачем было говорить, что вот, завершилось, реконструкция? Приехали, проверили – да, да, заканчиваем, открытие тогда-то, торжественное, чтобы люди приходили. Реально люди приехали, отмахали вниз ступенек, сидят недовольные. Так же не делается», – отмечают авторы.