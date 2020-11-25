Россия восстановила главный символ Крыма после украинской разрухи

25.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму после реставрации открыли знаменитый дворец-замок «Ласточкино гнездо», который считается визитной карточкой полуострова. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», работы стартовали в 2016-м году с укрепления Аврориной скалы, на которой находится замок.

После этого, в 2017-м году начались работы по восстановлению самого строения. На это было выделено порядка 90 миллионов рублей в рамках Федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя.

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Рабочие отреставрировали башни и фасад здания, ограждения и террасу, установили подсветку дворца и скалы, провели другие работы.

При этом, инфраструктура рядом с замком осталась нетронутой и представляет плачевное зрелище – наследие украинских времён. Это разбитый причал, развалины санатория и неухоженная лестница к замку с сомнительными торговыми точками-шалманами.

На это обратили внимание присутствовавшего на открытии «Ласточкина гнезда» главы республики Сергея Аксенова, который пообещал отремонтировать причал: «Это вообще караул. Реконструировать надо причал, привести в чувство, лестницу сделать… Сейчас посмотрим, у кого он на балансе, предложим вариант», – заверил чиновник.

Напомним, замок «Ласточкино гнездо» был построен в конце 1800-х годов, но первоначально имел другой вид. В сентябре 1927 года здание пострадало во время сильного землетрясения, которое произошло на ЮБК.

В 1960-х годах «Ласточкино гнездо» было фактически разобрано и собрано заново – это стало последней его серьезной реконструкцией. В 90-х из него сделали ресторан, который просуществовал до 2011-го года. Тогда объект было решено передать Министерству культуры республики, но полноценно он не функционировал из-за неудовлетворительного состояния здания. Еще в украинские времена СМИ сообщали об угрозе обрушения и необходимости укрепительных работ на скале.