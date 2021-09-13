Латинизация от Зеленского повторяет «расовую теорию» Гитлера для Украины

13.09.2021 23:43 (Мск), Киев, Татьяна Белая

Новости Украины

Высказывание секретаря СНБО Данилова о том, что Украине надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу – очередной пазл в картине под названием «Анти-Россия».

Оккупационные власти «незалежной» продолжают реализовывать внедрённую Западом программу по уничтожению дружбы и взаимоотношений между украинцами и русскими. Кроме того, украинские вассалы открыто дают вторую жизнь фашистской «расовой теории».

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Если Зе-оккупанты успеют латинизировать Украину до того, как будут свергнуты, то, в первую очередь, опять пострадает украинское население. Ведь в таком случае, в разы увеличится безграмотность в стране, резко упадёт образовательный уровень граждан и усилится разрыв между поколениями.

Собственно, безграмотное население – это то, что нужно оккупационным Зе-властям. Ведь на Украине усугубляется экономический кризис, вовсю идёт военное освоение страны западными интервентами. Украинцы понимают перспективы таких процессов и пытаются оказывать хоть маломальское сопротивление. А, если Зе удастся провести политику «дебилизации», то у населения Украины отпадут и вопросы к властям, и претензии.

Стоит отметить, «незалежные» реформы в сфере образования и без того внесли весомый «вклад» в ликвидацию грамотности украинцев. Запретив в школах и вузах родной язык большинства украинцев – русский – чиновники фактически свели к нулю качество знаний учащихся учебных заведений. Обучение на «мове» даётся школьникам и студентам, мягко говоря, с трудом. Кроме того, зачастую высшая украинская школа выпускает «специалистов», невостребованных рынком труда, которые впоследствии становятся и безработными, и безграмотными.

По качеству образования в мире Украина занимает лидирующие позиции – только с конца списка. Как чиновники «незалежной» будут развивать в стране, к примеру, точные науки, медицину, если Украину переведут на язык, не располагающий необходимым лингвистическим научным аппаратом? Вопрос открытый.

Инициативы приспешников Зеленского латинизировать Украину не новы. Ввести латинскую азбуку вместо украинской в далёком постмайданном 2016 году предлагал порошенковский министр иностранных дел Павел Климкин. По его мнению, такая мера приблизила бы европейское будущее Украины. Приблизить Европу к Украине тогда не получилось (собственно, это не получится никогда). Поэтому порошенковскую деструктивную политику ныне продолжает «полная противоположность» Порошенко и его банды – Зеленский и его группировка.

К примеру, Данилов считает, что переход Украины на кириллицу станет «одной из фундаментальных вещей». Бесспорно, только об этом «фундаменте» в последние годы и думают украинцы, которым в очередной раз поднимают тарифы на ЖКХ…

Нынешнюю латинизацию Украины можно сравнить с действиями гитлеровцев в годы немецко-фашистской оккупации. Ведь фашистами на Украине была внедрена латиница. В страшные годы Великой Отечественной нацисты боролись с русским словом. На фото, которые представлены ниже, видно, как на латиницу переведены названия городов Сталино (нынешний Донецк) и Киев.

В письме соратника Гитлера Мартина Бормана в адрес одного из первых идеологов нацизма Альфреда Розенберга, где украинцы определены эпитетом «так называемые», есть такой пункт:

«Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму».

Кроме того, в письме говорится и о том, что «вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт».

А теперь давайте найдём несколько отличий от гитлеровской и порошенсковской политики с той, которую проводит сегодня преЗЕдент и Зе-компания. Выходит, что для Зеленского украинское население – это тоже, «так называемые»?…