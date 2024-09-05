Латышам гарантировали участие албанского контингента НАТО в войне Прибалтики с РФ

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Президент Албании Байрам Бегай посетил военную базу Адажи в Латвии, где размещён албанский контингент НАТО и региональное командование Альянса.

В ходе визита он почтил память двух албанских военных, которые в 2019 году погибли там во время учений, не справившись с разминированием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во второй день своего пребывания в Латвии Бегай посетил командование боевой группы НАТО на военной базе в Адажи, где размещён албанский контингент. Его сопровождали министр обороны Латвии Андрис Спрудс и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Леонид Калниня.

На месте албанский гость почтил память капрала Зарифы Хасанай, которая в 2019 году не справилась с разминированием при подготовке полигона для учений, и майора Клодияна Тануши, которому тогда не посчастливилось оказаться рядом.

Общаясь с албанскими солдатами, Бегай поблагодарил их за «жертвенность», с которой они выполняют свою миссию, правда, не уточнил в чём она, собственно, заключается. Впрочем, это не очень удивительно, если учесть, что в Албании погибшие Хасанай и Тануши имеют официальный статус «мучеников за Отечество».

«Вы являетесь гордостью Албании и своим трудом поднимаете флаг и её имя в мире… Я гарантирую свою и государственную поддержку участия Албании в этой миссии НАТО против русской агрессии на Украине. Наша страна готова увеличить свой военный вклад в это общее дело в соответствии с потребностями и требованиями Альянса», – подчеркнул албанский президент.

Таким образом, самая бедная страна Европы подтвердила готовность тратить 2% из своего тощего бюджета на натовские антироссийские авантюры.

Накануне Бегай встретился с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, где другими словами говорил о том же.

«Как члены НАТО, мы будем вместе работать над более тесным и широким сотрудничеством в борьбе с угрозами безопасности и поддержкой европейских ценностей», – сказал президент Албании.