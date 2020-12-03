03.12.2020, Рига, Константин Серпилин
 
беспредел, Дзен, Латвия, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Происшествия, Россия, русофобия, Скандал
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Латышские силовики без объяснения причин схватили известного пророссийского активиста


Служба госбезопасности Латвии без объяснения причин задержала рижского правозащитника и антифашиста Владимира Линдермана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из лидеров местной русской общины, профессор Александр Гапоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается репрессии против инакомыслящих в Латвии носят массовый характер. Обыск дома был у русского журналиста Владимира Линдермана.

Сейчас он на допросе в СГБ, телефон не отвечает. Телефон адвоката тоже молчит. Против Линдермана дело возбудила прокуратура после того, как он пожаловался в нее на произвол СГБ и потребовал возместить нанесенный ему ущерб.

Время пошло вспять – сразу за 2020 годом в Латвии наступил 1937 год», – написал он.

Отметим, летом этого года Генпрокуратура Латвии повторно возбудила против Владимира Линдермана уголовное дело в связи с его выступлением на митинге против ликвидации русских школ в 2018 году – тогда оппозиционер несколько месяцев провёл в тюрьме.


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