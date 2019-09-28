Лавров – грузинам: Остепените русофобов, и будет вам авиасообщение

28.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Руководство Грузии, минувшим летом не сумевшее остановить антироссийские беспорядки в Тбилиси и даже подогревавшее их своими выпадами в адрес Москвы, начало «прощупывать почву» на предмет восстановления прямого авиасообщения с РФ. Однако это невозможно до тех пор, пока власти Грузии будут сохранять прежнюю линию действий с оглядкой на местных русофобов, консолидировавшихся вокруг беглого экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом во время визита на Генассамблею ООН на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение приостановить полеты в Грузию было принято в ответ на возмутительную выходку оппозиционеров, которые сорвали заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). Это была заготовленная провокация. К нашим депутатам было применено насилие. Когда мы принимали это решение, было объявлено, что это временная мера, и что мы ее отменим, когда ситуация нормализуется, когда в грузинском руководстве осознают необходимость пресекать такие эксцессы.

26 сентября состоялась встреча с Министром иностранных дел Грузии Залкалиани, о которой он просил. Я потом читал его пространные комментарии, которые, по-моему, у него заняли больше времени, чем сама встреча.

Среди прочих вопросов он интересовался, когда можно будет возобновить авиасообщение. Я ему объяснил, что мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией. Если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов, которых сейчас, по-моему, прежний президент опять пытается поднимать на борьбу с режимом в Тбилиси, тогда, наверное, я бы лично возобновил бы воздушное сообщение.

Комментарии, которые делают сами грузины про эту встречу, вызывают у меня улыбку и недоумение», – отметил Лавров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время своего выступления в ООН президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь озвучила обвинения в адрес России в оккупации грузинских территорий и несоблюдении прав граждан Абхазии и Южной Осетии.