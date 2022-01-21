Лавров: ЛДНР отозвали своё решение о независимости

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Новости Украины

Руководители ЛДНР отозвали своё решение о независимости, подписав Минские соглашения, на которые они были согласны при условии выполнения договорённостей Киевом.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на своей пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лаврова спросили об отношении к инициативе депутатов Госдумы, предложивших руководству России признать независимость провозглашенных ЛДНР.

«Референдум, состоявшийся в Донецкой и Луганской областях, серьезно обсуждался на встрече «Норманнского формата», где готовились Минские договоренности. И нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтоб мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под Минскими договоренностями. По сути дела, они пошли навстречу «Нормандской четверке» и отозвали свое решение о независимости – при понимании того, что от «а» до «я» будут выполнены Минские договоренности», – сказал Лавров.

Он считает, что спустя восемь лет обстрелов ЛДНР готовы вернуться в состав украинского государства.

«Мы и сегодня, и на встрече с министром иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров.

По его мнению, киевский режим несостоятелен и держится только на поддержке Запада.

«Мы многократно предупреждали, что единственное, чем занимается киевский режим, это спекулирует на покрывательстве западных спонсоров. Как только русофобская истерика прекратится, всем будет очевидна несостоятельность этого режима», – сказал Лавров.