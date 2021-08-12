Лавров: Медведям в России лучше, чем индейцам в Америке

12.08.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит ничего страшного в том, что над национальными культурными символами России посмеиваются в мире.

Об этом он сегодня заявил на молодежном форуме «Таврида», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава богу, что у нас такие символы, не мы их придумывали. Это от жизни все идет. Не было тайного совещания Российской империи и Политбюро ЦК КПСС не было. Балалайка и водка – признак веселья. А медведи – символ нашего бережного отношения к природе. И гораздо лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции и улыбки, чем ассоциации такого символа США как индейцы. Их судьба даже несопоставима хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», – сказал Лавров.